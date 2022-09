Silke Winkler/dpa Geflügelter Goldener Ochse: Wahrzeichen und Ehrenpreis des Filmkunstfestes Mecklenburg-Vorpommern

Das Filmkunstfest in Schwerin ist für Mecklenburg-Vorpommern (MV) so etwas wie der Bayerische Filmpreis, die Berlinale und das Pornfilmfestival San Francisco in einer Woche zusammen. Das Flächenland gibt für Filmförderung ungefähr soviel aus wie Bayern allein für die Selbstbedienung diverser Sternchensinger am Boys’ Day. Nicht mal einen ordentlichen Namen haben sie – irgendwie was mit »Filmland MV«.

Das größte von vier Filmfestivals des sehr kulturarmen Bundeslandes brachte nach der Coronazwangspause, als alle Staatskultur schlief, aber bezahlt wurde, zum Sommerende milde Winde an den Schweriner See. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ließ sich dreimal fotografieren und lieferte zwei Reden ab. Von der exorbitanten Wichtigkeit des Kinosaals gegenüber den Streamingservices und der heimischen Couch schwärmte sie in blumiger Bürokluft und warnte darüber hinaus vor »Russlands grausamem Angriffskrieg« und dem »Pandemieverlauf«. Im Ballkleid wären die aktuell gültigen Versicherungen der SPD, auch zukünftig auf allen politischen Gestaltungswillen zu verzichten, wohl weniger doof beklatscht worden.

In MV kommt das Gas aus Nord ­Stream 1 nicht mehr an, und NS2 hatte Joe Biden am 23.2. offiziell verstopft. Festivalleiter Volker Kufahl demonstrierte etwas mehr Durchblick. Im einzigen Bundesland ohne nennenswerte Kulturförderung erinnerte er an die unbegrenzt freien Fördermittel für schwere Waffen. Die Deindustrialisierung der von der DDR aufwendig mit Schwerindustrie versorgten Urlaubslandschaft wird auch die Reste einer importierten Kulturlandschaft treffen.

Der letzte große Film aus Mecklenburg hatte 2010 beim Rostocker Festival »FiSH« Premiere. »Wadans Welt« von Jochen Wisotzki und Dieter Schumann erzählte in einer finalen Feierstunde der Arbeiterklasse in opulenten Bildern aus Schweiß und Hartz-IV-Angst vom Niedergang der Werftindustrie. Die Schiffbauerei wird in Mecklenburg gerade vom Militär gerettet.

Im lauen Sommer der russischen Mundarten wählte die Filmland MV gGmbH, deren Geschäftsführer Kufahl ist, Rumänien als Gastland. Es grenzt an die Ukraine und die alte Stadt Odessa, wo im Oktober 1941 rumänische Truppen mehr als 30.000 Juden massakrierten. Deswegen eröffnet die sehr bekannte Roma-Blaskapelle »Fanfare Ciocarlia« das Kinofest im Innenhof des Schweriner Schlosses. Polka motorisiert bekanntlich selbst die unterkühltesten Nordlichter. Die Combo ist in Filmkreisen beliebt, sie lieferte nicht nur für »Borat 2«, sondern seinerzeit auch für »Gegen die Wand« (Birol Ünel, Gott hab’ ihn selig, hasste die Musik) ihren Beitrag und bekam sogar eine eigene Doku bei der BBC. Weltkultur wird auch am Schweriner See als »Worldmusic« verlegt. Schwerin schüttelt im unangenehmen Nieselregen die Balkanprobleme rhythmisch ab, und Mihai Sofronea zeigt zur Eröffnung sein Erstlingswerk »Auf der Suche nach dem Wind«. Die Zuschauerschaft lobt einhellig.

Im Hauptwettbewerb gibt’s für 10.000 Euro den »Fliegenden Ochsen« zu gewinnen (Wie viele Ochsen MV pro Jahr wohl züchtet?). Es liefen zehn Spielfilme, die den Regeln entsprechend in Deutschland, Österreich oder der Schweiz produziert wurden. Vom Mainstreamthriller über von Taliban entführte Eidgenossen (»Und morgen seid ihr tot«) oder überambitionierten Netflix-Abklatsch mit Abiturientenschläue (»The Ordinaries«) und das inzestuöse Mutter-Sohn-Drama (»Bulldog«) ging es bis zum unfreiwillig saukomischen Hexensoftporno (»Die schwarze Spinne«). Den Grazer Low-Budget-Schwank (»1 Begegnung im Herbst«) ergänzte eine minutiös durchgestylte, japanophile Kunstfilmelegie (»Soul of a Beast«).

Zwei Filme teilen sich die Preisgelder. Perfektes gesamteuropäisches Betroffenheitskino bot Emily Atefs »Mehr denn je«. Vicky Krieps, die den Preis für die beste Darstellung erhielt, spielt darin eine junge Frau mit letaler Diagnose. Sie stellt sich der Frage, wie sie die letzten Monate ihres Lebens leben darf. Haben Partner und Familie auch ein Recht auf Abschied – oder nicht? Atef bekam den Preis für die beste Regie sowie den Preis der Internationalen Filmkritik (Fipresci).

Bereits auf der Berlinale dekoriert und überall gelobt, gewann der Jugendfilm »Sonne« der 32jährigen Kurdwin Ayub den Hauptpreis. Drei Teenagerinnen aus Wien provozieren mit einem Youtube-Video Fragen nach Religion, Integration und kultureller Identität. Ayubs kluge Dialoge sprechen ebenso klug ausgewählte Debütanten und Laien, darunter auch ihr eigener Vater. Hauptdarstellerin Melina Benli erhielt den Preis für die beste Nachwuchsdarstellung. Die Ehrung fürs Lebenswerk, der Goldene Ochse, ging an Schauspiellegende Matthias Habich, der sich das Hemd aus der Hose zog und ein Gedicht auf Plattdeutsch aufsagte. Preise sind Lebenswerke.

Ich hätte gerne im nächsten Jahr eine bessere Band, eine glamourösere Kulturstaatsministerin und einen Film über die Fischer vom dicken Rohr NS2. Ich schenke Herrn Kufahl hiermit den Titel »Fischköpper Lichtspiele« fürs geile Branding und komme gerne wieder.