AfD kündigt »Großkundgebung« an

Berlin. Die AfD hat am Donnerstag eine »Großkundgebung« gegen die Bundesregierung angekündigt. Sie soll am 8. Oktober in der Bundeshauptstadt stattfinden, sagte der Vorsitzende Tino Chrupalla bei einer Pressekonferenz in Berlin. Das Motto des Aufrufes lautet: »Unser Land zuerst«. Auf der Internetseite der Partei heißt es, man wolle den Protest in das Regierungsviertel tragen. Anlass seien steigende Energiekosten für Privathaushalte und Unternehmen. Dies konfrontiere die BRD mit der »größten Krise nach dem Zweiten Weltkrieg«, sagte Chrupalla. (AFP/jW)