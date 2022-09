Gegen die Zockerrente

IMAGO/Michael Gstettenbauer Das Netzwerk will über die Petition ins Gespräch kommen und über die Rentenpläne der Ampel aufklären

Es ist ein Herzensanliegen von Bundesfinanzminister Christian Lindner: die im Koalitionsvertrag vereinbarte staatliche Aktienrente. Noch in diesem Jahr will der Minister einen Gesetzentwurf für den Aufbau eines Staatsfonds zum Anlegen gesetzlicher Rentenbeiträge an den Finanzmärkten vorlegen. Laut dem im Koalitionsvertrag vereinbarten Rentenpaket II sollen »globale« Kapitalanlagen von zehn Milliarden Euro den Anfang der Privatisierung der Alterssicherung darstellen.

»Wir wollen die Brisanz des Themas klar vor Augen führen, sagte Alfred Eibl vom ATTAC-Koordinierungskreis am Donnerstag gegenüber jW zu einer Petition, die das globalisierungskritische Netzwerk gleichentags veröffentlichte. »Nein zur Aktienrente! Höhere Renten statt höhere Profite!« ist der Titel. Gerichtet ist der Appell an die Abgeordneten des Bundestags. Das gelbe Vorhaben der Ampelkoalition solle gestoppt, das Rentensystem statt dessen »zu einem System ausgebaut werden, das Altersarmut effektiv verhindert«, teilte das Netzwerk mit. Zu den Erstunterzeichnern der Unterschriftensammlung zählen der Arbeitssoziologe Klaus Dörre, der Rentenexperte Holger Balodis sowie Armutsforscher Christoph Butterwegge.

Sozialverbände warnten schon vor der Bundestagswahl vor der Aktienrente, der DGB beschränkte sich im vergangenen November auf die Aussage, die Aktienrente dürfe »die betriebliche Altersvorsorge nicht schwächen«. ATTAC erklärte am Donnerstag, nur über ein umlagebasiertes Alterssicherungssystem könne ein Rentenniveau erreicht werden, »das vor Altersarmut schützt«.

Die Petition diene dazu, ins Gespräch zu kommen und über die Rentenpläne der Ampel aufzuklären, so Eibl im jW-Gespräch. Der Appell solle »klar vor Augen führen«, was mit diesem Vorhaben entschieden wird. Statt das System vom »ständischen Erbe einer Vorsorge für Landwirte, Apotheker oder Beamte« zu befreien, wolle die Regierung »Rentenbeiträge an der Börse verzocken«. Ziel müsse eine Solidargemeinschaft sein, »in der alle Erwerbstätigen zusammengefasst sind«.