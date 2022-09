Hausgemachte Rezession

Julian Stratenschulte/dpa »Rettet uns Bäcker«: In Norddeutschland warnte der Berufsstand vor einer drohenden Pleitewelle (Fahrenhorst, 8.9.2022)

Die Zahl der Betriebe, die durch stark gestiegene Energiekosten in ihrer Existenz bedroht sind, nimmt zu. Am Donnerstag machten die norddeutschen Innungsbäckereien mit der Aktion »Uns geht das Licht aus – Heute das Licht und morgen der Ofen?« auf die zunehmend prekäre Lage aufmerksam.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) wurde in der Haushaltsdebatte im Bundestag wegen der von ihm auf den Weg gebrachten Gasumlage, die zu Mehrbelastungen für Unternehmen und Haushalte führt, scharf attackiert. Habeck wies in seiner Rede die Verantwortung von sich. Die CDU habe in 16 Jahren auf der Regierungsbank eine Bilanz des »energiepolitischen Versagens« vorzuweisen. Einen Ausweg aus der selbstverschuldeten Wirtschaftsmisere zeigte Habeck jedoch nicht auf. Mit seinen Ankündigungen blieb er im Ungefähren: »Wir werden die deutschen Unternehmen und den deutschen Mittelstand schützen.« Große Hoffnungen auf staatliche Hilfen sollte man sich allerdings nicht machen, denn Habeck erklärte deutlich, dass es auf Dauer nicht möglich sein werde, »gegen die hohen Preise anzusubventionieren«.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) forderte die Regierung auf, angesichts der Notlage vieler Unternehmen für ausreichend Energie zu sorgen. »Bei uns laufen die Telefone heiß von Betrieben, die gar keine Versorgungsverträge mehr kriegen, also die keine Energie mehr bekommen ab Januar«, sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben im Deutschlandfunk. Es sei wichtig, nicht nur Unternehmen zu helfen, die in Not gerieten – sondern schon im Voraus dafür zu sorgen, dass genug Energie da sei. »Die Angst ist groß«, so Wansleben.

Auch die Bundesvereinigung Bauwirtschaft (BVB) geht wegen der Gaskrise in der Branche vermehrt von Firmenpleiten aus. »Wir werden sicherlich einen Zuwachs sehen«, sagte Chefökonom Andreas Geyer in Berlin. Den Betrieben falle es schwer, die enorm gestiegenen Energiekosten an ihre Kunden weiterzureichen. Insolvenzen befürchtet die BVB vor allem bei Herstellern von Baustoffen wie Ziegel- oder Kalksteinen, weil sie energieintensiv produzieren.

Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) teilte in einem Konjunkturbericht mit, dass der Großhandelspreis für Erdgas in Europa zur Zeit etwa fünfmal so hoch sei wie vor einem Jahr. Es dürften Kosten auf die Volkswirtschaft für Erdgas zukommen, die die der beiden Ölkrisen in den 1970er Jahren noch übertreffen dürften. Der überwiegende Teil der Belastung werde als Heiz- und Stromkostenerhöhung von den privaten Haushalten zu stemmen sein. »Die privaten Haushalte werden gezwungen sein, ihre sonstigen Konsumausgaben zu verringern, was einen Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Produktion zur Folge haben wird«. Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes würden außerdem an internationaler Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Was folge, sei ein Rückgang der Arbeitszeit je Beschäftigten im kommenden Winterhalbjahr und mehr Kurzarbeit.