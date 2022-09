Uranlieferung für Brennelementefabrik

Lingen. Im Emsland wird eine Uranlieferung aus Russland erwartet. Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) bestätigte am Donnerstag der dpa aktuelle Transporte in die Brennelementefabrik im niedersächsischen Lingen. Grundlage seien Genehmigungen aus dem Jahr 2021, sagte ein BASE-Sprecher. Laut Bündnis »Atomkraftgegner_innen im Emsland« befindet sich zur Zeit ein Schiff mit angereichertem Uranhexafluorid von Russland auf dem Weg ins niederländische Rotterdam. Dort soll es am Sonntag ankommen. Ein Sprecher des Bundesumweltministeriums sagte am Donnerstag, es gebe kein Uranembargo auf EU-Ebene. Das Bündnis fordert ein solches. (dpa/jW)