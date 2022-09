Nachschlag: Mal wieder Europameister

Antonio Cossio/dpa »Fast Fashion« in der Wüste: Klamottenberge aus den USA und Europa in der Atacama in Chile (25.11.2021)

Es ist keine große Überraschung, aber eine neue Studie zeigt interessante Einblicke. Die Universität Bamberg hat das Retourenmanagement deutscher E-Commerce-Händler unter die Lupe genommen – sie sind immerhin Europameister bei der (meist kostenlosen) Rücknahme. Die Zusammenfassung in den Nachrichten bei Deutschlandfunk Nova liefert Fakten: Schätzungsweise 530 Millionen Pakete mit 1,3 Milliarden Artikeln gingen 2021 an die Händler zurück – zum größten Teil Kleidung und Schuhe, was allein geschätzte 795.000 Tonnen CO2 verursachte. Und es gebe auch eine gute Nachricht: Nur ein Prozent der zurückgeschickten Ware lande im Müll. Was nicht vorkommt, ist die schiere Summe der »entsorgten« Klamotten. So täuscht der niedrige Prozentsatz darüber hinweg, dass es sich dabei in absoluten Zahlen um 17 Millionen Artikel handelt, die neuwertig weggeschmissen werden. Hoffentlich nicht so wie jene, mit denen H & M, Adidas und Co. in der Atacama-Wüste in Chile toxische Dünen wachsen lassen. (si)