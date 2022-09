ZUMA Press/imago/Montage jW

Ein Urgestein

Zu jW vom 1.9.: »Hans-Christian Ströbele verstorben«

Hans-Christian Ströbele war zweifellos einer der wenigen sogenannten Achtundsechziger, die sich weder verbogen noch ihre Ideale verraten haben, bis zum Schluss. Man kann die Zahl derer wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Die heutigen Baerbocks, Habecks und Fischers bei den Grünen haben nichts mit diesem Urgestein demokratischer und Friedensgesinnung gemein. Geschweige denn, dass sie etwas von ihm gelernt hätten. Mit dem Tod von Ströbele verlieren die Grünen wahrscheinlich das letzte Fädchen im Fahnentuch, das an eine ehemalige Friedens- und Umweltpartei erinnert. Hamba kahle, Hans-Christian Ströbele.

Detlev Reichel, Tshwane/Südafrika

Als Marxist verkleidet

Zu jW vom 1.9.: »Der Verschlimmbesserer«

(…) Tatsächlich war natürlich die Situation in der Sowjetunion – wirtschaftlich wie ideologisch – durch Chruschtschows polit-ökonomische, auf unleninistischer Basis beruhende Phantastereien kompliziert, aber nicht hoffnungslos, aus denen auch Breschnew, ungeeignet in seiner Persönlichkeit, nicht herausfand. Diese Situation nutzte später der Bauernfänger, den der Westen schon beim Ableben von Breschnew gerne an der Macht gesehen hätte. Im Westfernsehen äußerte jedenfalls ein Kommentator diesbezüglich großes Bedauern. Aber vor ­Gorbatschow war noch nichts verloren, und er wollte, wie er später bekannte, ja den Kommunismus vor allem als herrschende Ideologie beseitigen. Dazu wechselte er die bisherige Führung in der KPdSU aus. Alles Weitere ist bekannt. Wie schrieb Lenin schon 1913 in der Prawda? »Die Dialektik der Geschichte ist derart, dass der theoretische Sieg des Marxismus seine Feinde zwingt, sich als Marxisten zu verkleiden.« Gorbatschow war ein Trojaner, damit dienend, dass die alte Welt weiter ihr Unwesen – und wie wir jetzt erfahren – sogar auf die Spitze treiben kann. (…)

Heinz-Joachim Reiß, Berlin

Naiver Träumer

Zu jW vom 1.9.: »Der Verschlimmbesserer«

(…) Gorbatschow ließ die Sowjetunion implodieren und hinterließ ein bis heute anhaltendes Machtvakuum in ganz Osteuropa. Er setzte mit seiner politischen Naivität in der ehemaligen Sowjetunion und in den Satellitenstaaten unkon­trollierbare Kräfte frei, welche bis heute teilweise wirken. Schließlich flutschte einfach die Macht aus seiner Hand. Er war ein naiver politischer Träumer, ein »Schwätzer«, wie man ihn daheim schon damals nannte.

Istvan Hidy, Stuttgart

Spaltung

Zu jW vom 3./4.9.: »›Es wird einen Kampf um die Straße geben‹«

Auch echte Linke könnten in einem gefährlichen Irrtum sein, und zwar dann nicht auf die Straße zu gehen, wenn dort auch Rechte demonstrieren. Das ist nämlich mittlerweile der Joker der Etablierten und Kriegstreiber: die Faschismuskeule zu zücken – und damit den Widerstand zu spalten. (…) Es ist doch genug Gas da, niemand müsste frieren, niemand verarmen, das Land nicht den Bach runtergehen. »Unsere« Sanktionen machen Putin ja kaum etwas aus, und die russische Opposition wird damit auch nicht gestärkt.

Richard Netlef, per E-Mail

Im Westen nichts Neues

Zu jW vom 30.8.: »›Faschisten gehören zum Strafapparat‹«

Den Grünen in Deutschland sind und waren diese Verhältnisse in der Westukraine bekannt, auch wenn sie es immer geleugnet haben. Unvergessen in diesem Zusammenhang ist der Auftritt von Sevim Dagdelen im Deutschen Bundestag – ich meine, es war 2014 nach dem Maidan-Putsch – wo sie Katrin Göring-Eckardt von Bündnis 90/Die Grünen mit folgendem Brecht-Zitat konfrontiert hat: »Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher!«.

Björn Weidner, Norwegen

Integrität

Zu jW vom 29.8.: »Nur mal eine Frage«

Gerade war ich auf Seite 67 beim Lesen von »Erinnerungen – Aufbruch und Aufstieg« angelangt und hatte soeben den Brief von Ministerpräsident Otto Grotewohl aus dem Jahr 1952 an den Jungpionier Egon Krenz gelesen, als ich mir die Montagausgabe der jungen Welt vom 29. August (…) vornahm. In der Zwischenzeit habe ich größere Lesefortschritte erzielt und stimme mit dem Gesamturteil des Rezensenten überein. Dieses Buch liest sich gut, und es vermittelt unaufdringlich auch viele Fakten zum Verlauf der deutschen Nachkriegsgeschichte in beiden Republiken (…) Egon Krenz hat ein zutiefst ehrliches Zeugnis zu seiner Person abgegeben, man kann dem Buch an dieser Stelle nur sehr viele Leser wünschen. Das charaktervolle Verhalten von Krenz, das er in den vergangenen Jahrzehnten im Gegensatz zu manchem »eilig Gewendeten« an den Tag legte, prägt auch seinen Erzählstil in jenen Passagen, wo das Insiderwissen aus der Führungsetage der DDR anklingt. Auf Band zwei dieser Erinnerungen, der im Herbst 2023 erscheinen soll, bin ich als Leser bereits jetzt sehr gespannt. (…)

Rainer Döhrer, Barchfeld/Werra

Umstrittener Prozess

Zu jW vom 3./4.9.: »Revolution und Staat«

Im Artikel über Lion Feuchtwangers Reisebericht »Moskau 1937« heißt es: »Dass die Angeklagten um Grigori Sinowjew und Lew Kamenew, fast alle erprobte Bolschewiken, ein ›sinowjewistisch-­trotzkistisches terroristisches Zentrum‹ gebildet haben sollten, wirkte kaum glaubwürdig.« Es sei erwähnt, dass einige zeitgenössische Beobachter das ganz anders sahen (bezüglich der Prozesse im allgemeinen), darunter der damalige US-Botschafter Joseph Davies und Bertolt Brecht. Und auch die Logik spricht dafür: Diese Leute sahen sich als entschlossene Revolutionäre und die Regierung als Verderberin der Sowjetmacht, deren »revolutionärer Sturz« offen propagiert wurde. Warum sollte es dann so unglaubwürdig sein, dass sie auch genau so gehandelt haben? Wer übrigens die Prozessprotokolle gelesen hat, der kann auch nicht von »Geständnisgier« sprechen.

Ralph Petroff, Schweinfurt