Der verlorene Kontinent

IMAGO/epd Was will der Künstler uns damit sagen? Richard Bell mag’s verständlich (Kassel, 15.6.2022)

Eine der auffälligsten Besonderheiten der Documenta 15 in Kassel ist: Viele der vertretenen Kollektive verstehen sich nicht nur als Kunstproduzenten, sondern auch als Aktivisten für gesellschaftliche Interessen. So macht sich der australische Maler Richard Bell mit seinen Aktionen zum Sprachrohr der Aborigines. Seine »Tent Embassy« auf dem Friedrichsplatz und die Schuldenuhr »Pay the Rent« am Dach des Museums Fridericianum klagen explizit die Ausplünderung der australischen Ureinwohner durch die britischen Kolonialisten an. Dabei geht es ihm und seinen Mitstreitern nicht um eine tatsächliche Rückzahlung der von den Kolonialherren geraubten Werte – die Schulden summieren sich bereits auf Billiarden –, sondern um eine gesellschaftliche Anerkennung, die sich nicht in »Almosen« erschöpft. Sie wollen keine »guten Worte«, sondern die Bestätigung der Rechte der Bewohner des Landes an diesem Land, sie wollen einen Anteil an den durch internationale Konzerne ausgebeuteten Bodenschätzen.

In einem Interview mit der Kasseler Lokalzeitung HNA vom 25. August betont Bell: »Als ich mit der Kunst angefangen habe, habe ich mich als Aktivist beschrieben, der sich als Künstler verkleidet. Das ist wahrscheinlich immer noch der Fall. Ich mache aktivistische Arbeiten, aber manchmal auch nur etwas Schönes, nur gelegentlich, um das Ganze ein bisschen aufzumischen.« Die Armut unter den Aborigines sei ein existentielles Problem. »Wir haben einen ganzen Kontinent durch die Kolonialisierung verloren. Und es gibt immer noch viele Hindernisse. So gibt es zusätzliche Gesetze in Australien, unter denen wir leben müssen, aber der Rest des Landes nicht. In den Reservaten zum Beispiel braucht man offiziell eine Genehmigung, um sie zu verlassen und irgendwohin hingehen zu dürfen«, so Bell.

Die Bilder, die im Fridericianum gezeigt werden, und auch seine Installation »Western Art« unterstreichen diese Botschaft expressiv, sie visualisieren Proteste gesellschaftlicher Bewegungen. Manche Darstellung mag dabei etwas plakativ geraten sein – die Aborigines und die Vertreter der Staatsmacht werden in deutlicher Ikonographie voneinander abgegrenzt. Freilich erleichtert diese Bildersprache dem »westlichen« Betrachter das Verständnis dieser genuin »parteiischen« Perspektive.

Zu den aktivistischen Kollektiven gehört auch die kenianische Gruppe Nest Collective aus Nairobi, die bereits seit zehn Jahren mit Filmen, Musik, Mode, bildender Kunst und Literatur auf sich aufmerksam macht. Ihr bekanntester Film ist die queere Anthologie »Stories of Our Lives« (2014), die in mehr als 80 Ländern zu sehen war und zahlreiche Preise erhielt, während in Kenia offen gelebte Homosexualität immer noch geächtet ist.

In Kassel zeigt The Nest Collec­tive die Installation »Return to Sender« aus gebrauchten Textilien und Elektroschrott auf der Karlswiese vor der Orangerie. Im Zentrum steht eine Hütte aus Altkleiderstoffballen, wie sie aus den Ländern des globalen Nordens – angeblich als »Kleiderspenden« – nach Ostafrika exportiert werden. Kenia erhält jährlich etwa 150.000 Tonnen Altkleider, von denen ein großer Teil nur noch als Müll entsorgt werden kann. Dieser Export erhöht nicht nur die Müllberge in dem Land, sondern verhindert gleichzeitig den Aufbau einer regionalen Textilindustrie. Wie die gepackten Müllhaufen vor der Hütte zeigen, werden nicht nur Altkleider, sondern auch Computerschrott und Plastik in Kenia entsorgt.

Diesen Prozess zeichnet der in der Hütte gezeigte Film »Return to Sender – Delivery Details« nach. In einfachen Worten erklären kenianische Experten, welche Verantwortung der »ökonomische Imperialismus« – insbesondere der USA – für diese ökonomische und ökologische Katastrophe trägt. Die Auseinandersetzung mit diesen Erfahrungen in den afrikanischen Ländern soll helfen, so hofft Nest Collective, neue Ansatzpunkte für eine Beschäftigung mit der eigenen Geschichte und möglichen Zukunftsentwürfen zu entwickeln.