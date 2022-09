Spiel mit dem Risiko

AP/dpa Unter Kontrolle: Russischer Soldat in einem Bereich des AKW Saporischschja am 1. Mai dieses Jahres

Dass die IAEA nach ihrem Besuch im ukrainischen AKW Saporischschja Klartext reden würde, war nicht zu erwarten. Leisetreterei und Rücksichtnahme gehören zum Geschäftsmodell dieser Organisation, die es sich mit niemandem verderben darf. So haben sich die Inspektoren insbesondere nicht zu der Frage geäußert, woher der Beschuss kam, den sie in ihrem Bericht mehrfach beklagen. Aber sie haben Indizien geliefert, die man freilich entziffern muss.

So sprechen sie von der »Militarisierung« der Anlage, und das kann nach Lage der Dinge nur auf Russland gemünzt sein, dessen Militär das AKW kontrolliert. Sie haben ein Foto gepostet, das zwei russische Militär-Lkw mit dem aufgemalten »Z« in einer Turbinenhalle des Kraftwerks zeigt. Und es stimmt: Diese Fahrzeuge gehören da nicht hin. Denn sie erhöhen die Gefahr des Beschusses, weil eine Garage für Militärfahrzeuge zum militärischen Ziel wird, auch wenn sie eigentlich eine Turbinenhalle ist. An dieser Stelle schlägt das Argument um: Wenn man sagt, dass dies die Gefahr des Beschusses erhöhe, dann sagt man implizit mit, von welcher Seite diese Gefahr droht. Nämlich der ukrainischen.

Denn die hat ein Motiv, sie hat die Mittel, und sie hat in der Vergangenheit im Donbass gezeigt, wie sie mit Infrastruktur des sogenannten eigenen Landes umgeht. Die Kiewer Erklärungen, Russland bombardiere seine eigenen Truppen in einer Anlage, die es selbst kontrolliert, und dies alles mit dem Ziel, die Ukraine zu verleumden – das ist allzusehr von hinten durch die Brust ins Auge. Zumal Kiew Moskau bei anderer Gelegenheit unterstellt, das AKW der Ukraine »stehlen« und zur eigenen Versorgung nutzen zu wollen. Und dann beschießt es Russland erst einmal?

Das in Washington, D. C., beheimatete »Institute for the Study of War«, das die ursprüngliche lateinische Bedeutung von »Studium« – Eifer – durch sein Eifern für eine Verlängerung des Krieges bis zum ukrainischen Sieg in Erinnerung ruft, argumentiert in seinem Blog haarscharf an der Sache vorbei, wenn es den Bericht der IAEA als eine »kodierte Verurteilung Russlands« darstellt. Ja, Russland wird kritisiert für die Stationierung der Militärfahrzeuge, und die Mission ließ sich in großen Teilen von der ukrainischen Sichtweise leiten. Zum praktischen Ausdruck kam das, als ihr Chef Rafael Grossi am ersten Abend seines Aufenthalts in Kiew bei Wolodimir Selenskij vorsprach, dem Staatschef, der inzwischen zugeben musste, seine Öffentlichkeit über den Krieg belogen zu haben, der aber Grossi sicherlich die Wahrheit gesagt haben wird. Trotzdem: In ihrer zentralen Schlussfolgerung weicht die IAEA vom westlichen Narrativ deutlich ab. Die beste Lösung der Sicherheitsprobleme wäre, schreibt sie, die Feindseligkeiten sofort einzustellen. Genau das will der Westen nicht. Er will den ukrainischen Sieg. Und wenn es den GAU kostet.