Rotlicht: Montagsdemos

Stefan Boness/IPON Von wegen »rechts«: Montagsdemonstration gegen Hartz IV (Berlin, 3.10.2004)

Wer in der Bundesrepublik zu Montagsdemos aufruft, hat Rechte und die herrschenden Medienclans am Hals. Eine Ausnahme: Für die Aktionen gegen »Stuttgart 21« erfand Der Spiegel zwar die »Wutbürger«, aber Herabsetzung und Beschimpfung von Revolten, an denen mehr als 20 Jungakademiker teilnehmen, sind Kernauftrag für den Überbau. Rechte konnten sich beim Stuttgarter »Oben bleiben« nicht in Szene setzen. Es geht dort um Offensichtliches: Bahn und Staat zerstören gemeinsam mit Immobilienspekulanten eine Innenstadt – also um bundesdeutschen Alltag. Dem wird mit Polizeibrutalität begegnet wie am »Schwarzen Donnerstag«, dem 30. September 2010, und mit Justizschikanen: Am heutigen Mittwoch startet ein Prozess, weil ein Baukran kurz besetzt wurde. Da schweigt der Mainstream.

Erfunden wurden die Montagsdemos im Herbst 1989 in Leipzig: Wahlfälschungen, Sympathie für Gorbatschow, Unzufriedenheit mit der Versorgung und anderes schufen einen Resonanzboden für Oppositionsgruppen und politisierende Kirchenleute. Angeblich ging es unter dem Ruf »Wir sind das Volk« nicht um die Beseitigung der DDR. Da deren Ende aber damit begann, haben »Montagsdemos« etwas Magisches: Ein Staat hat sich beseitigen lassen. Damals nahmen Rechte spätestens nach dem 9. November 1989, also nach der DDR-Grenzöffnung, das Heft in die Hand. Die Junge Union Hessen rollte an, seitdem hieß es »Wir sind ein Volk«. Das ließ die CDU auf Hunderttausende Plakate und Aufkleber drucken, der Medientross war begeistert. Die Nazis auch. Wer auf den Demos noch etwas von Sozialismus sagte, fürchtete bald um sein Leben. Bereits im Frühjahr 1990 organisierten Gewerkschaften zwar »Montagsdemos für Beschäftigung«. Nach der Ermordung von Treuhand-Chef Detlev Karsten Rohwedder am 1. April 1990 brach der DGB aber ab. Die Medienmafia behauptete, die gewerkschaftliche Mobilisierung sei für die Tat mitverantwortlich.

Seitdem ist den Bürgermedien zu Montagsdemos nichts mehr eingefallen. Positiv bewertet werden die, wenn sie sich gegen Sozialismus richten. Als Fidel Castro 2006 aus gesundheitlichen Gründen von seinen Ämtern zurücktrat, hoffte z. B. der damalige Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, DDR-»Bürgerrechtler« Günter Nooke, dass überall auf Kuba »Montagsdemos aus dem Boden sprießen«. Dem wurde nach CDU-Modell von 1989 auch nachgeholfen. Weniger gute Zensuren erhielt der Leipziger Pfarrer Christian Führer, der Anfang 2003 zu Montagsdemos gegen den herbeigelogenen Irak-Krieg der USA und Großbritanniens aufrief. Viel Erfolg hatte er – anders als 1989, als er zu den Initiatoren der Leipziger Montagsdemos gehört hatte – diesmal nicht.

Schlecht erging es dem erwerbslosen Bürokaufmann Andreas Ehrholdt aus Sachsen-Anhalt, der am 26. Juli 2004 nach Magdeburg zu einer Montagsdemo gegen die »Agenda 2010« und die Hartz-Gesetze von SPD und Grünen rief: Er hatte, was die Zahl der Demonstranten angeht, den bisher größten Erfolg: Ende August 2004 demonstrierten rund 200.000 Menschen in etwa 200 deutschen Städten unter »Weg mit Hartz IV – das Volk sind wir«. Dann machten die Medienchefs in den Demos immer mehr Rechte aus, Ehrholdt warf das Handtuch. In manchen Großstädten hielten sich Montagsmahnwachen noch ein Jahrzehnt, oft organisiert von der MLPD.

2014 übernahmen Rechte und Nazis in der Ukraine-Krise die Organisation von Montagsdemos und machten die Parole, rechts und links seien überholt, zu deren politischem Kern. In Dresden übernahm Pegida das Modell ab Herbst 2014. In zahlreichen Städten vor allem Sachsens und Thüringens tauchten ab 2020 Virenleugner, Impfgegner und Aluhutträger immer montags zu »Spaziergängen« auf. Wer heute zu Montagsdemos gegen Verarmung aufruft, wird von den schreibenden und sendenden Manipulatoren mit ihnen in einem Atemzug genannt.