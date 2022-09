Programm Umverteilung

M. Golejewski/AdoraPress Strukturelle Ungleichheit wird durch den Bundeshaushalt zementiert. Protest vor der FDP-Zentrale in Berlin (17.8.2022)

Der erste Haushaltsplan aus der Feder von Finanzminister Christian Lindner ist ein Dokument der Ignoranz gegenüber der notleidenden Bevölkerung. Die Preise für Miete, Energie und Lebensmittel steigen, die Infrastruktur zerbröselt, doch mehr Geld für Soziales gibt es nicht. Nur eines zählt für Lindner: Die »Schuldenbremse« muss im kommenden Jahr wieder greifen. Begründet wird das Vorhaben mit einem besonders platten Argument: Staatliche Mehrausgaben würden die Inflation weiter anheizen.

Um die Schuldenbremse durchzusetzen, kürzt Lindner, wo er nur kann. Mit einem Etatvolumen von rund 445 Milliarden Euro soll der Staat 2023 fast 50 Milliarden Euro weniger ausgeben als im laufenden Jahr. Hinter jedem Kopfkissen kramt der Finanzminister noch einen Cent hervor. Für Kinder- und Jugendpolitik sind zum Beispiel Kürzungen in Höhe von 40 Prozent vorgesehen. Strukturelle Ungleichheit wird dadurch zementiert. Das UN-Kinderhilfswerk hatte erst am Montag zu verstehen gegeben: »Bei der Kinderarmut haben die Coronapandemie und die gegenwärtige Energiekrise mit ihren explodierenden Preisen als Verstärker gewirkt, ohne dass seitens der Politik ausreichend darauf reagiert wurde.« Staatliche Hilfen werden, wenn überhaupt, punktuell gezahlt – und verpuffen: Besonders förderbedürftige Schülerinnen und Schüler wurden in der Coronapandemie kaum berücksichtigt, teilte das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung in einer am Dienstag veröffentlichten Studie mit. Das zwei Milliarden Euro umfassende Bund-Länder-Aktionsprogamm »Aufholen nach Corona« habe sein Ziel »weitgehend verfehlt«. Die vor allem von der SPD mit salbenden Worten angekündigte Kindergrundsicherung und das Bürgergeld, mit dem das Sanktionsregime Hartz IV »überwunden« werden soll, stehen wegen Lindners Schuldenphobie unter Finanzierungsvorbehalt.

Den Hilfebedürftigen nimmt Lindner am liebsten. Damit er seinen Rumpfhaushalt erreicht, greift er kräftig in die Rücklage für die Versorgung von Flüchtlingen und widmet im kommenden Jahr 40,5 Milliarden Euro einfach um. Die vielbeschworene Solidarität für schutzsuchende ukrainische Familien wirkt angesichts dessen zynisch. Auch von dem dringend benötigten sozialen Wohnungsbau redet seit dem Krieg in der Ukraine keiner mehr. Die Ampelkoalition hat das Ziel ausgerufen, jährlich 100.000 neue Sozialwohnungen zu bauen. Doch statistisch gesehen ist im vergangenen Jahr alle 19 Minuten eine Sozialwohnung vom Mietmarkt verschwunden.

Die Prioritäten sind klar: Für die Modernisierung der Streitkräfte wurden über Nacht 100 Milliarden Euro als »Sondervermögen« aus dem Hut gezaubert. Der Großteil der Gesellschaft wird von der Regierung hingegen abgeschrieben. Immerhin hat der Kürzungswahn der Regierung auch die größten Fetischisten der Schuldenbremse getroffen. Die digitale Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler in Berlin wurde abgestellt – die Beleuchtung war zu teuer.