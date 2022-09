Auf gute Nachbarschaft

Roberto Casimiro/Fotoarena/IMAGO Gemeinsamer Einsatz für die Patria Grande: Arce (l.) und Lula am Montag in São Paulo

Brasilien will im Falle eines Sieges des ehemalige Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva bei den Wahlen am 2. Oktober enger mit Bolivien zusammenarbeiten. Bei einem Zusammentreffen mit dem bolivianischen Staats- und Regierungschef Luis Arce versprach Lula am Montag (Ortszeit) in São Paulo unter anderem, dass er den Beitritt des Nachbarlandes zum Gemeinsamen Markt des Südens (Mercosur) unterstützen werde. Der Organisation gehören neben Brasilien bisher auch Argentinien, Paraguay und Uruguay an. In den anderen drei Mitgliedsländern des Blocks ist ein Beitritt Boliviens von den jeweiligen Parlamenten bereits genehmigt worden. Bislang blockiert jedoch der ultrarechte brasilianische Präsident Jair Bolsonaro die Erweiterung durch das von der Linkspartei Movimiento al Socialismo (MAS) regierte Bolivien.

Außerdem sei die aktuelle Lage in Südamerika und in der Welt Thema des Gesprächs zwischen Arce und Lula gewesen, berichtete der Nachrichtensender Telesur. Sie vereinbarten, sich gemeinsam für eine Stärkung der Zusammenarbeit der Länder Lateinamerikas und der Karibik einzusetzen. Beide Politiker hatten sich mehrfach skeptisch über die von den USA und der EU verhängten Sanktionen gegen Russland geäußert, die sich auch auf die Wirtschaft der Region negativ auswirken. Ende August hatte Lula zudem ein im Juni 2019 zwischen dem Mercosur und der EU unterzeichnetes – aber noch nicht in Kraft getretenes – Abkommen kritisiert und angekündigt, dass er sich bei einer Wiederwahl dafür einsetzen wolle, die Vereinbarung neu zu verhandeln.

Das derzeitige Abkommen stößt in Südamerika auf Ablehnung, weil es vorsieht, dass die EU vor allem Industrieerzeugnisse in die Region liefert, während die Mercosur-Staaten überwiegend Rohstoffe und Agrarprodukte exportieren sollen. Lula hatte einer Meldung der spanischen Agentur Efe vom 22. August zufolge erklärt, dass der Anteil des Industriesektors am Bruttoinlandsprodukt seines Landes »in den letzten 40 Jahren von 30 Prozent auf heute nur noch elf Prozent« gesunken ist. Diesen Trend, der durch das Abkommen mit der EU fortgesetzt werden würde, wolle er umkehren, kündigte der Kandidat der Arbeiterpartei (PT) an. Die von ihm geforderten Neuverhandlungen müssten zu einem Ergebnis führen, »bei dem alle gewinnen«. Bolivien, das über die geschätzt größten Lithiumvorkommen der Welt verfügt, vertritt dieselbe Position und würde Lula nach einem Mercosur-Beitritt des Landes – gemeinsam mit Argentinien – unterstützen.

Bei einer künftigen Zusammenarbeit müssten neue Sozialprogramme, die Bekämpfung des Hungers und der Schutz des Amazonasgebiets Schwerpunkte sein. »Wir hatten ein sehr angenehmes Treffen mit Vertretern der Arbeiterpartei und Bruder Lula da Silva, dem wir für seine große Zuneigung zum bolivianischen Volk und seinen ständigen Kampf für die Einheit des großen Vaterlandes (›Patria grande‹) danken«, schrieb Arce auf Twitter.

Zudem habe er seinen Besuch in São Paulo dazu genutzt, um mit Vertretern der zwischen 200.000 und 300.000 Mitglieder zählenden bolivianischen Gemeinde zusammenzukommen, so Arce. Dabei sei es um deren Erwartungen an die künftige Zusammenarbeit beider Länder gegangen. Auch habe der Staatschef die wirtschaftlichen Errungenschaften seiner Regierung erläutert, »darunter den Handelsüberschuss, der im Juli dieses Jahres 1,278 Milliarden Dollar erreichte, die niedrigste Inflation in der Region und vieles mehr, und das in einer Welt, die von bewaffneten Konflikten und der Wirtschaftskrise nach der Covid-19-Pandemie geprägt ist«, berichtete Telesur.

Lula tauschte sich nach dem Gespräch mit den Leitern von rund 900 Genossenschaften über »Maßnahmen im Kampf gegen den Hunger« aus. In Brasilien erhoffen sich viele Wähler vom Expräsidenten, der in seinen ersten beiden Amtszeiten (2003–2011) großangelegte Sozialprogramme initiiert hatte, eine erneute Verbesserung der Situation. Im Vorfeld der Präsidentenwahl am 2. Oktober führt Lula die Umfragen derzeit deutlich an. Eine Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Datafolha vom 18. August sieht ihn mit 47 Prozent der Stimmen vorn, während sich 32 Prozent für Bolsonaro aussprechen.