Papierindustrie will Kosten weitergeben

Berlin. Die Organisation der Papierindustrie erklärte, ihre Unternehmen seien durch dramatisch gestiegene Energie- und Rohstoffpreise belastet. Der Geschäftsführer des Branchenverbandes »Die Papierindustrie«, Gregor Geiger, sagte am Dienstag gegenüber dpa, »die gesamte Papierindustrie« stehe »unter enormem Kostendruck«. In dieser Situation sei es wichtig, dass die Hersteller gestiegene Kosten an den Handel weitergeben könnten. Wegen gasintensiver Trocknungsverfahren bei der Produktion von Toilettenpapier seien besonders diese Hersteller betroffen, so Geiger. (dpa/jW)