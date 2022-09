Wegen Reichelt-Affäre: Klage eingereicht

Berlin/Los Angeles. Die Affäre um Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt hat für den Medienkonzern Axel Springer in den USA ein juristisches Nachspiel. Eine ehemalige Mitarbeiterin der Boulevardzeitung reichte im August vor einem Gericht in Los Angeles eine Zivilklage gegen das Unternehmen ein, wie dpa am Dienstag meldete. Zu den Anklagepunkten zählt unter anderem sexuelle Belästigung. Reichelt musste im Oktober 2021 gehen, Hintergrund waren Vorwürfe des Machtmissbrauchs in Verbindung mit einvernehmlichen Beziehungen zu Mitarbeiterinnen. (dpa/jW)