Gas oder Sanktionen

Dmitri Lovetsky/AP/dpa Zigarettenpause an der Pipeline Nord Stream 2 im russischen Portowaja (17.8.2018)

Russland hat angekündigt, seine Gaslieferungen nach Europa erst wiederaufzunehmen, wenn die EU-Sanktionen aufgehoben werden. Der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow, sagte, die reparaturbedürftige Turbine der Gaspipeline Nord Stream 1 könne wegen der Sanktionen nicht instandgesetzt werden. Die EU habe die aktuelle Versorgungskrise mit Erdgas selbst hervorgerufen. Die Drohung Peskows kam zu einem Zeitpunkt, wo nach Angaben des finnischen Instituts für Energiewirtschaft und Luftreinhaltung Russland mit dem Verkauf von Energieträgern in den Westen innerhalb von sechs Monaten 158 Milliarden Euro erlöst hat – bei geschätzten Kriegskosten von 100 Milliarden im selben Zeitraum.

Derweil klagte Russlands Vizeaußenminister Sergej Rjabkow, der Westen führe einen »totalen Hybridkrieg«. In einem Interview mit der Zeitschrift Internationales Leben (Meschdunarodnaja Schisn) sagte Rjabkow, der Ernst der Lage dürfe nicht unterschätzt werden. Die Gegner Russlands seien »enorm erbost«, zitierten russische Medien vorab aus dem Interview, dessen Volltext am Mittwoch erscheinen soll. Vor einer Rede Wladimir Putins auf dem »Östlichen Wirtschaftsforum« in Wladiwostok an diesem Mittwoch dementierte Peskow, dass der Präsident die Gelegenheit nutzen werde, eine Mobilmachung zu verkünden.

In der Ukraine lag das AKW Saporischschja auch nach der Abreise der Beobachtungsmission der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) unter Artilleriebeschuss. Am Dienstag nachmittag wurde der Einschlag von sieben Granaten auf dem Werksgelände gemeldet. Der einzig noch arbeitende Reaktor habe seine Leistung auf 80 Prozent reduzieren müssen, teilte ein Vertreter der russischen Regionalverwaltung mit. Auch die Wohnstadt der Kraftwerksbediensteten, Energodar, war am Dienstag vorübergehend ohne Strom, nachdem offenbar von ukrainischer Seite die Hauptleitung zerstört worden war. Nach russischen Angaben konnte am Montag ein ukrainischer Versuch abgewehrt werden, das AKW mit Kampfdrohnen anzugreifen.

Die IAEA-Delegation wollte am späten Dienstag nachmittag (nach jW-Redaktionsschluss) einen ersten Bericht über ihre Inspektion vorlegen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij äußerte die Hoffnung, dass die Aussagen der Delegation »objektiv« sein werden, und warf ihr gleichzeitig vor, bei ihrem Aufenthalt »das Wichtigste nicht gesagt« zu haben: nämlich Russland zur Räumung des Kraftwerks aufzufordern. Unterdessen beklagte der ukrainische Regierungschef Denis Schmihal nach seiner Rückkehr von Gesprächen mit der Bundesregierung, die öffentliche Meinung in Europa stehe vor der Spaltung. Zwar stünden die Regierungen an der Seite der Ukraine, aber ein Teil der Bevölkerungen betreibe »kleinliches Geldbeuteldenken« und verstehe nicht, worum es wirklich gehe.

Auf dem ukrainischen Kriegsschauplatz intensivierte Russland den Raketenbeschuss von Zielen im ukrainischen Hinterland. So wurde in der Nähe von Kriwij Rih (Kriwoj Rog) ein großes Tanklager zerstört. Raketeneinschläge gab es auch in den Großstädten Charkiw und Mikolajiw; dabei wurden mehrere Zivilisten verletzt und getötet. Die ukrainische Offensive im Gebiet Cherson ist nach Angaben russischer Militärs in den letzten Tagen »abgeflaut«. Die Ukraine richtet sich unterdessen auf einen längeren Krieg ein. Verteidigungsminister Olexij Resnikow bat die NATO um die Sendung von Winteruniformen, Schlafsäcken und Zelten für 200.000 Soldaten.