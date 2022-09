Wild, aber erfolglos

osnapix/IMAGO Vor dem Aufprall: Oldenburgs Jakob Bookjans im Zweikampf mit Osnabrücks Omar Haktab Traoré

»Dominant und wild« wollte Tobias Schweinsteiger, frisch gekürter Cheftrainer des VfL Osnabrück, seine Mannschaft im Niedersachsenderby auftreten sehen. Gegner (und Gastgeber) VfB Oldenburg hatte man schließlich seit 22 Jahren nicht mehr bespielt. Kein Wunder, Oldenburg ist nach langen trostlosen 25 Jahren erst jetzt wieder im bezahlten Fußball angekommen, nachdem man den BFC Dynamo in der Relegation zur dritten Liga hatte besiegen können. Es spielte also der 14. gegen den zwölften, was »die Unterklassen« nicht gerade in Euphorie versetzte, aber Derby bleibt eben Derby.

Tatsächlich wurde es sehr kurzweilig. Nach gerade mal drei Minuten erkämpfte sich VfB-Kapitän Max Wegner im Sprint einen langen Ball, zog blitzschnell flach ab. Das lang ersehnte erste Saisontor des 33jährigen Stürmers, der am sensationellen Aufstieg der Nordlichter maßgeblich beteiligt gewesen war. Drei Minuten später, nach leichtem Foul an Noel Niemann, der Pfiff des Schiris zum Strafstoß für die Gäste. Ba-Muaka Simakala verwandelte zum Ausgleich. Osnabrück gelang nach gedankenschneller Kombination zwischen Niemann, Omar Haktab Traoré und Robert Tesche sogar die verdiente Führung. »Ein wunderbarer Angriff«, jubelte der Kommentator des NDR. Aber ob der Spielzug von Bastians großem Bruder tatsächlich »auf dem Reißbrett« ersonnen wurde? Vermutlich Vorschusslorbeeren: Tobias Schweinsteiger hat den Trainerschein 2021 mit voller Punktzahl in Theorie absolviert, was in den letzten 16 Jahren nur Thomas Tuchel schaffte.

Fehlstart in der ersten Halbzeit, Blitzstart in der zweiten. Simakala lochte nach verunglückter Rückgabe von VfB-Torwart Sebastian Mielitz völlig frei gegen eine verdutze Oldenburger Abwehr zum Doppelpack ein (1:3), Doppelsalto inklusive. Oldenburg kam gute drei Minuten später durch Rafael Brand zum Anschlusstreffer, nach freundlicher Vorlage des Gegners. Torschütze Brand pushte die Fans, Hoffnung keimte auf. Nach Ecke von Brand köpfte Innenverteidigerwaffe Leon Deichmann ins Schöne und Wahre zum 3:3-Ausgleich. Coach Dario Fossi wusste beim Jubeln an der Seitenlinie nicht, wohin mit den langen Gliedern – sollte ja niemand verletzt werden. Und alles hätte schön paritätisch verwaltet werden können, aber ein Derby läuft eben anders. Der Aufsteiger drängte weiter, kluger Pass des ehemaligen Osnabrückers Kamer Krasniqi auf Captain Wegner, der von rechts ins lange linke Eck zum 4:3 Sieg verwandelte. Ein Spektakel mit Verlierer. Wildheit sei dagewesen, Dominanz nicht, so ein enttäuschter Schweinsteiger nach Abpfiff. Willkommen in der dritten Liga!

1860 München indes dominiert sie wirklich, die Liga. Gegen Duisburg gewannen die Giesinger mit 4:1 und haben nach sieben Spielen 19 Punkte auf dem Konto. Mit den meisten Toren (5:1) spielte sich der Hallesche FC gegen den SV Verl frei.