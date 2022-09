»Chancenkarte« nach Punkten

Sebastian Gollnow/dpa »Fachkräftemangel fängt jetzt erst an« (Intensivstation des RKH Klinikum Ludwigsburg)

In diesem Herbst wollen die Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, und für Inneres, Nancy Faeser (beide SPD), den Entwurf eines neuen Zuwanderungsgesetzes vorlegen. Zentrales Ziel dabei ist, den anhaltenden Fachkräftemangel in der bundesdeutschen Wirtschaft zu lindern.

Deutschland brauche »Potentialeinwanderung«, erklärte Heil am vergangenen Mittwoch in der ZDF-Talkshow »Lanz«. Auf etwa 400.000 Fachkräfte aus dem Ausland pro Jahr bezifferte der Arbeitsminister den Bedarf. Um qualifizierte Bewerber zu locken, soll die Novelle des Zuwanderungsgesetzes bürokratische Hürden senken und mit einem Punktesystem analog zu dem in Kanada bestehenden klare Kriterien für die Migration in den bundesdeutschen Arbeitsmarkt festlegen. Praktische Probleme wie Visumserteilung und Spracherwerb müssten vorab gelöst werden, sagte der Minister in der Sendung. Er sieht in dem Thema eine der besonderen Herausforderungen der nächsten Jahre. »Der Fachkräftemangel fängt jetzt erst an. Das könnte die größte Wachstums- und Wohlstandsbremse für dieses Land werden.«

Am Wochenende hatten viele Medien über Details der geplanten Neuerungen berichtet, insbesondere über eine »Chancenkarte«, mit der das kanadische Punktesystem adaptiert werden soll. Entscheidend für die Aufnahme in den bundesdeutschen Arbeitsmarkt wären danach die vier Kriterien Berufsabschluss, mindestens dreijährige Berufserfahrung, ein früherer Aufenthalt in der Bundesrepublik und ein Alter unter 35 Jahren. Wer drei dieser vier Punkte vorweisen kann, soll die Chancenkarte bekommen. Wer allerdings einen in Deutschland anerkannten Abschluss erworben hat, erfüllt bereits die Bedingungen für den Zugang zum Arbeitsmarkt.

Gegenüber Bild am Sonntag erklärte Minister Heil, mit Hilfe des Punktesystems sollten »Menschen, die unser Land braucht, einfacher zu uns kommen können«. Die Suche nach einer Arbeit sei vom Ausland aus oft schwer zu bewerkstelligen, das System der »Chancenkarte« könne den Weg erleichtern. Jedes Jahr solle entsprechend dem Bedarf an Fachkräften ein Kontingent an Zuwanderern festgelegt werden, die nach dem Punktesystem ins Land kommen könnten, um für eine bestimmte Zeit entweder einen Beruf auszuüben oder eine Ausbildung zu absolvieren. Die Zuwanderer müssten in dieser Zeit ihren Lebensunterhalt selbst sicherstellen.

Dringenden Handlungsbedarf bei der Fachkräfterekrutierung sieht Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Oliver Zander. In Bild am Sonntag warnte er, der Fachkräftemangel bedrohe »unseren gesellschaftlichen Wohlstand wie früher die Massenarbeitslosigkeit«. Zwei von fünf Betrieben aus der Metall- und Elektroindustrie sähen sich wegen fehlender Fachkräfte in der Produktion behindert. Warum sie nicht frühzeitig mehr Nachwuchs ausgebildet haben, erklärte Zander nicht.

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks beklagt das Fehlen von derzeit rund 250.000 Fachkräften. Derweil setzt Minister Heil bei der Bekämpfung des Mangels auch auf Frauen: »Wir wollen den Erwerbsanteil bei Frauen steigern, der mit 72,1 Prozent immer noch rund sieben Prozentpunkte unter dem der Männer liegt.« Könne die Lücke halbiert werden, wären 900.000 zusätzliche Arbeitskräfte gewonnen. Dass Frauen über Jahre hinweg etwa im Einzelhandel in geringfügige Beschäftigung oder Teilzeitstellen gedrängt worden sind, überging Heil bei der Präsentation dieses Vorschlags genauso wie die nach wie vor für viele Frauen ungelöste Frage der Vereinbarkeit von Berufstätigkeit mit Aufgaben in der Familie.

An diesem Mittwoch laden Heil, Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Grüne) zu einem Fachkräftegipfel nach Berlin ein. Dabei soll die neue Strategie der Bundesregierung diskutiert werden.