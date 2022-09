Friss oder stirb

Paul Zinken/dpa Wegen der schleppenden Umsetzung der Tarifeinigung geben Beschäftigte ihre Stellen bei Vivantes auf, was den Personalmangel verschärft

Reinigung im Krankenhaus ist das A und O. Man könnte meinen, nach zwei Jahren Warnung vor der Ansteckung mit dem Coronavirus steht sie ganz oben auf der politischen und medizinischen Prioritätenliste. Weit gefehlt. Der Berliner Krankenhauskonzern Vivantes feilscht derzeit um die Umsetzung des Tarifvertrags, den die Beschäftigten der Vivantes-Tochterfirmen im letzten Jahr in wochenlangen Streiks erkämpft hatten. Im Kern ging es um die Annäherung an eine Bezahlung des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes (TVöD). Dafür musste eine komplett neue Entgeltordnung her. Anders als in den Verhandlungen besprochen, sollen beispielsweise Reinigungskräfte nun schlechter eingruppiert werden.

Nach langem Hin und Her mit weiteren öffentlichen Aktionen und Konsultationen des Berliner Senants waren die Detailverhandlungen so gut wie abgeschlossen. Den Versuch, neu eingestellte Kollegen in der Entgeltordnung schlechter zu stellen als Altbeschäftigte, hatte Vivantes aufgegeben. Und obwohl das Eckpunktepapier, das die Klinikleitung Verdi vorgelegt hatte, aus Sicht der Gewerkschaft nach wie vor »mehrere schmerzhafte Kompromisse« beinhaltete, hatte sie nur noch kleinere Änderungswünsche. Die betrafen zum Beispiel Erschwerniszulagen für Reinigungskräfte. Auch einen Deckel nach oben wollte die Organisation nicht hinnehmen. Das heißt, eine Höhergruppierung für Beschäftigte, wenn sie etwa besondere Tätigkeiten übernehmen, sollte nicht ausgeschlossen werden.

Vivantes stellte sich stur und will nicht weiter verhandeln. Aus Konzernperspektive gehe das eigene Angebot sogar »weit über die Tarifeinigung und die seit dem 01. Januar 2022 geltenden Tarifverträge hinaus«, erklärte Anke Stier, Verhandlungsführerin und Geschäftsführerin des KAV Berlin am 1. September. »Wir können Verdi nur nochmals ermutigen, unser Angebot schnellstmöglich anzunehmen und damit Klarheit und deutliche finanzielle Verbesserungen für rund 1.000 Beschäftigte herbeizuführen.«

Aus Sicht von Verdi eine »Friss-oder-stirb-Strategie«. Bewegt sich die Geschäftsführung nicht, bleibe den Beschäftigten nun nur der Rechtsweg, um ihre korrekte Eingruppierung durchzusetzen, sagte Verdi-Sekretär Max Manzey am Montag im Gespräch mit jW. Für die Kollegen im Niedriglohnbereich, das betrifft neben der Reinigung auch Kollegen im Patientenbegleitservice oder dem Catering, die von den derzeit steigenden Preisen besonders betroffen sind, wäre das eine weitere große Belastung.

Deshalb wählten viele einen anderen Weg: Aus Frust über die ungenügende Umsetzung der im letzten Jahr durchgesetzten Tarifverträge suchten sie sich andere Arbeitsstätten. Bereits Mitte August schlug Verdi Alarm, dass sich der Personalmangel in den Tochterfirmen in den letzten Wochen drastisch verschärft hat. Im Klinikum Neukölln finde die Reinigung auf manchen Stationen nicht statt. Die Vivantes-Tochter Vivaclean habe zu wenig Personal, um Betten wieder aufzubereiten. Im Humboldt-Klinikum werde die Zentralsterilisation mit Leihkräften aufrechterhalten.

Der Tarifvertrag wäre ein Baustein, um dem Fachkräftemangel in dem Bereich zu begegnen. Vom Land Berlin sei sogar ausreichend Geld zur Verfügung gestellt worden, um den Tarifvertrag umzusetzen. Nun versucht die Geschäftsführung so viel wie möglich einzusparen, so Manzey. In der kommenden Woche will die Verdi-Tarifkommission über das weitere Vorgehen diskutieren. Wenn es keine Lösung gibt, so viel ist sicher, wird der Kampf auch Teil der kommenden TVöD-Runde Anfang nächstes Jahr sein.