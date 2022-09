Lückenhaftes Dokument

Daniel Karmann/dpa Bald können V-Leute des hessischen Verfassungsschutzes die AfD-Fähnchen schwenken (Greding, 24.11.2018)

Der Feinde sind viele. Das soll das Titelblatt des am Montag in Wiesbaden vorgestellten Verfassungsschutzberichts 2021 für Hessen suggerieren. Auf der Collage zu sehen, sind ein vermummter Autonomer vor einem brennenden Polizeiwagen, pöbelnde Neonazis, kurdische Demonstranten mit Öcalan-Fahnen und arabische Demonstranten, die Israel auf einem Banner als Terrorist bezeichnen. Weiterhin ein Reichsbürgerausweis und eine Hells-Angels-Kutte, schließlich ein Abhörradar. Im Geheimdienstbericht wird so in gewohnter Weise das ganz große Hufeisen der »extremistischen« Bedrohung von links und rechts, aus dem In- und Ausland ausgebreitet. Die Zahl der als »Extremisten« eingestuften Personen aus allen »Phänomenbereichen« in dem Bundesland ist demnach mit 13.680 zum vierten Mal in Serie angestiegen, darunter 1.710 »Rechts«- und 2.770 »Linksextremisten«.

»Der Rechtsextremismus stellt weiterhin die größte Bedrohung für unsere freiheitliche Demokratie und die öffentliche Sicherheit dar«, erklärte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) am Montag. Der dortige Inlandsgeheimdienst will daher in diesen Tagen mit der Beobachtung des Landesverbandes der AfD beginnen, wie Verfassungsschutzpräsident Robert Schäfer ankündigte. Auch geheimdienstliche Mittel seien zulässig.

Dass nun auch der hessische Dienst die AfD unter Beobachtung nimmt, könnte dem Umstand geschuldet sein, dass diese Partei mit ihrer Forderung nach Aufhebung der Russlandsanktionen aus dem bürgerlichen Allparteienkonsens ausgeschert ist und dafür abgestraft beziehungsweise über sogenannte V-Leute lenkbar gemacht werden soll. Der russische Angriff auf die Ukraine habe die Sicherheitslage zusätzlich verschärft, erklärte Beuth bei Vorstellung des Berichts. Angesichts möglicher Gasengpässe sei damit zu rechnen, dass »Extremisten« versuchten, den öffentlichen Diskurs zu beeinflussen.

»Der sogenannte Verfassungsschutz ist zu spät und zu langsam«, zeigte sich Torsten Felstehausen, innenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag, verwundert, dass eine Beobachtung der hessischen AfD erst jetzt beginne. Schließlich hatte das Verwaltungsgericht Köln bereits im März dieses Jahres eine solche Maßnahme durch den Bundesverfassungsschutz für zulässig erachtet. Es bleibe damit weiterhin Aufgabe der Zivilgesellschaft und antifaschistischer Initiativen, vor rechten Umtrieben zu warnen und über diese aufzuklären.

Seinen für einen Landesverfassungsschutzbericht bemerkenswerten Umfang von 374 Seiten erhält das Dokument auch durch zahlreiche Exkurse etwa zur Entwicklung von Naziparteien von den 50er Jahren bis heute. Hinter solch vergangenheitsbezogener Fleißarbeit gehen aktuelle Geschehnissen offenbar schon mal unter. So finden die im Namen eines »NSU 2.0« verfassten Drohschreiben, die unter Nutzung interner Daten aus hessischen Polizeicomputern zwischen 2018 und März 2021 an die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz und zahlreiche weitere Personen verschickt worden waren, nur an einer Stelle Erwähnung: im Kapitel über »Linksextremismus«. Teile der »linksextremistischen Szene« hätten sich so in ihrer Wahrnehmung bestätigt gesehen, dass Behörden rassistisch handelten, beklagt der Geheimdienst.

Als laut Staatsanwaltschaft alleiniger Absender der Morddrohungen steht seit März 2022 der Berliner Alexander M. vor Gericht. Doch im Zuge der »NSU 2.0«-Ermittlungen sind allein in Hessen 67 Chatgruppen mit rassistischen und faschistischen Inhalten bekanntgeworden, an denen 110 Polizeibeamte aus fast allen Präsidien des Landes beteiligt waren, wie Beuth im Mai gegenüber dem Landtag angab. Im Verfassungsschutzbericht findet diese Durchsetzung der Polizei mit Faschisten lediglich in Form eines von den Schnüfflern im Internet aufgefundenen Aufrufs »Wir sind 100 Jahre Antifa« indirekten Eingang. Darin heißt es treffend: »Wir wissen, dass die Faschist*innen auch in der Polizei und den Geheimdiensten sitzen. Nazis in deutschen Behörden sind eine historische Kontinuität. Entnazifizierung darf für uns deshalb keine leere Parole sein, sondern muss antifaschistische Praxis werden. Wir wollen den Verfassungsschutz abschaffen und den NSU-Komplex auflösen.«