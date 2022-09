»Die Ressourcen sind da, nur ungerecht verteilt«

Erick Marciscano/REUTERS Demonstranten in Panama-Stadt fordern die Regierung zu Maßnahmen gegen steigende Preise auf (12.7.2022)

Im Juli gab es im zentralamerikanischen Panama große Proteste. Daran beteiligt war auch die Organisation Frenadeso, deren Namen man mit »Nationale Front zur Verteidigung der ökonomischen und sozialen Rechte« übersetzen könnte. Was verbirgt sich dahinter?

Wir von der Frenadeso koordinieren die verschiedenen Protestbewegungen in Panama. Hier gibt es Landarbeiter und Kleinbauern, Indigene, Bauarbeiter, Gemeindeaktivisten, unterschiedliche Gewerkschaften, Basiskirchen, Studierende und Angestellte. Frenadeso gibt es seit 15 Jahren, viele der genannten Bewegungen sind aber älter. So existiert zum Beispiel die Organisation der Studierenden seit 66 Jahren. Wir arbeiten zusammen mit der »Alianza Pueblo Unida por la Vida« (APUV, zu deutsch: Allianz Vereinigtes Volk für das Leben, jW). Wir kämpfen für einen Zugang zu gesunder Ernährung für alle Menschen in Panama, für bezahlbare Preise für Medikamente und Energie, gegen die Korruption im Bereich der öffentlichen Gesundheitsvorsorge.

Um was ging es bei den Protesten, die im Juli Schlagzeilen machten?

Um das zu verstehen, muss man die Geschichte des Landes kennen. 1903 wurde Panama von Kolumbien unabhängig. In der Folge wurde das kapitalistische Wirtschaftssystem in der Republik etabliert, es kam zu Individualisierung, Ausbeutung und Spaltung des Volkes. Ab Ende der 1970er Jahre verschärfte das neoliberale System die Ungleichheit. Mit der Pandemie wurden die sozialen Probleme größer: ein erschwerter Zugang zu gesunder und angemessener Ernährung, gestiegene Preise für Medikamente, Treibstoffe und Lebensmittel. Bereits von Januar bis April gab es Demonstrationen in Panama – im Juli reichte es den Menschen dann endgültig: Es kam zu 26 Tagen der Proteste und Streiks verschiedener gesellschaftlicher Gruppen, bis zum Beginn der Verhandlungen mit der Regierung.

Sie sind mit der APUV an den Gesprächen beteiligt. Wie bewerten Sie das Ergebnis?

In einigen Punkten konnten wir Erfolge erreichen, doch die Vereinbarungen werden zum Teil seitens der Unternehmen unterlaufen. So hat die Regierung etwa ein Dekret erlassen, dass 71 Produkte des Grundbedarfes feste Preise erhalten, also nicht teurer werden dürfen. Diese waren dann aber nicht mehr ausreichend in den Supermärkten vorhanden, und die Menschen müssen alternative Waren zu höheren Preisen kaufen. Ähnliches passiert im Bereich der Medikamente, wo ein Preisstopp für 150 Produkte festgelegt wurde. Nicht alle Unternehmer verstoßen gegen die Vereinbarungen – aber die mächtigsten tun das.

Panama wird zu den stabileren Ländern in der Region gezählt. Das Bruttoinlandsprodukt ist das zweithöchste Lateinamerikas. Auf der anderen Seite ist die Ungleichheit sehr hoch. Welche anderen Probleme gibt es?

Wir haben den Panamakanal, die Verbindung zwischen Atlantik und Pazifik, hohe Gewinne im Bereich der Infrastruktur, Häfen, Flughäfen, Straßen, große Tourismusprojekte. Aber es stimmt: Die Gewinne sind sehr ungleich verteilt. 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung verfügen über 80 Prozent des nationalen Reichtums. Die Staatsverschuldung ist katastrophal und hat sich unter der aktuellen Regierung verdoppelt. Die Arbeitslosenquote liegt bei zehn Prozent, über 30 Prozent der Menschen arbeiten im informellen Sektor. Bei den Indigenen, die rund zwölf Prozent der Bevölkerung ausmachen, leben bis zu 95 Prozent in Armut. Statistisch gesehen sterben drei Kinder am Tag in Panama an Hunger. Ein weiteres Problem ist die Medienlandschaft: Die Mächtigen kontrollieren die veröffentlichte Meinung, die Menschen erfahren nichts von den Problemen.

Auf Ihrer Website schreiben Sie von »Alternativen und einer Utopie« für Panama. In welcher Gesellschaft wollen Sie leben?

Wir sehen, dass das neoliberale Modell eine enorme Kontrolle des Bewusstseins und der Kultur ausübt, und das seit Jahrzehnten. Als erstes wollen wir für soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft sorgen – die Ressourcen dafür sind vorhanden, sie sind nur ungerecht verteilt. Als nächstes braucht es eine neue Verfassung. Wir streben eine Gesellschaft an, in der alle Menschen die gleichen Rechte haben.