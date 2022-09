»OPEC plus« drosselt Fördermenge

Wien. Das Ölförderkartell »OPEC plus« hat sein Förderziel gesenkt. Wie es am Montag nach einer auch online abgehaltenen Ministersitzung des Kartells in Wien hieß, werde die gemeinsame Tagesproduktion für den Oktober um 100.000 Barrel (je 159 Liter) reduziert. Das Anfang August ausgegebene Ziel einer Ausweitung im September auf rund 44 Prozent der weltweiten Förderung wurde damit vollständig zurückgenommen. Infolge der angekündigten Verknappung der Menge stieg der Ölpreis am Montag an. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich um 3,4 Prozent (3,62 US-Dollar) auf 96,64 US-Dollar je Barrel. In den vorangegangenen drei Monaten war der Preis zeitweise um mehr als 20 Prozent gesunken. Der Preis der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 3,12 US-Dollar auf 89,99 US-Dollar zu. (dpa/AFP/Reuters/jW)