Der Gratwanderer

Auf seinem Grabstein könnte stehen: Hans-Christian Ströbele versuchte den aufrechten Gang, seine Partei folgte ihm nicht.

Geboren in Halle an der Saale kurz vor Kriegsbeginn 1939, aufgewachsen im Ruhrgebiet, nach dem Abitur Kanonier bei der Bundeswehr, Rechtsstudium in Heidelberg und Westberlin. Ströbele politisierte sich in Zeiten einer Wende von der Restauration zur Modernisierung. Die »68er« wehrten sich gegen den Mief von tausend Jahren, wollten die verkrusteten Verhältnisse zum Tanzen bringen, die Signale standen auf Umbruch.

Kleiner Kompromiss

Ströbele, aufgebracht vom Freispruch eines ehemaligen Richters am faschistischen Volksgerichtshof mit empörenden Begründungen des Bundesgerichtshofes, gehörte zu den Gründern des Sozialistischen Anwaltskollektivs. Er verteidigte Aktivisten der Studentenbewegung. Zusammen mit seinem Kollegen Klaus Croissant (1931–2002) wurde er als Anwalt von Andreas Baader vom Politprozess in Stuttgart-Stammheim ausgeschlossen. Ausdauernd, wie der Staatsapparat so agiert, wenn es gegen links geht, war Ströbele eine informelle Unterstützung der RAF unterstellt worden, er landete einige Tage in U-Haft und wurde 1980 »auf Bewährung« verurteilt.

Warum sich in jenen Tagen viele kritische Denker und Aktivisten bei den Grünen und deren Vorgängerinnen engagierten, werden diese selbst wissen. Und vielleicht könnten sie auch die damit verbundenen Risiken, den Karrierismus und die Integration von Protest beklagen. Dass sie schließlich mit ihrer Partei scheiterten, indem sie deren Programmatik ins Gegenteil wendeten und im kapitalistischen System ankamen, war ihnen wahrscheinlich so nicht bewusst. Ströbele jedenfalls gründete, nach Ausschluss aus der SPD 1975, die Alternative Liste in Westberlin mit. Hervorgegangen aus dem progressiven Anspruch, das Erbe der »68er« in Gestalt vieler neuer sozialer Bewegungen nunmehr auf der parlamentarischen Ebene vertreten zu wollen, entstanden durchaus anregende Organisationsformen, die sich dann nach Gründung der Grünen 1980 innerhalb nur eines Jahrzehnts pulverisierten.

Hans-Christian Ströbele steckte manche Niederlage weg – vor allem das Scheitern bei der Bundestagswahl 1990, als nur noch der Ostableger Bündnis 90 die grüne Fahne in Bonn hissen durfte. Während sich die marxistischen und gesellschaftskritischen Potenzen aus der Partei und deren pragmatischer, karriereorientierter Realopolitik entfernten, blieb Ströbele den Grünen jedoch treu – und löckte hier und da weiter wider den Stachel. Schon 1991 wurde er wegen seiner israelkritischen Position als Parteisprecher abgesetzt. Joseph Fischer und Co. setzten sich mit ihren antikommunistischen Dogmen immer stärker in Szene. Gehörte es Jahre zuvor noch zum guten Ton, Militärbündnisse in Frage zu stellen und auf »zivile Verteidigung« und Rüstungskonversion zu setzen, so wurde im Zuge der Jugoslawienzerfallskriege der imperialistische Nordatlantikpakt mit den USA als Führungsmacht zum angebeteten Götzen.

Wie lange geht der Krug zum Brunnen, bis er bricht? Der Bruch mit dem Anspruch, eine Partei der – mittlerweile stark geschrumpften – Friedensbewegung zu sein, erfolgte bei Bündnis 90/Die Grünen am 24. März 1999, als die ersten Bomben auf Belgrad fielen. Trotzdem zerbrachen die Grünen nicht, als sie zur Kriegspartei mit der NATO als Speerspitze mutierten. Und auch Ströbele blieb. Er und einige Hundert Delegierte unterlagen 1999 auf dem Bielefelder Kriegsparteitag den Bellizisten. Zuvor hatte er im Bundestag gegen den Widerstand seiner Partei mutig erklärt, er schäme sich für den Angriffskrieg. Als Kanzler Gerhard Schröder 2001 schließlich zur Durchsetzung der deutschen Beteiligung am Afghanistanfeldzug ein Vertrauensvotum veranlasste, um die Opposition in den eigenen Reihen in den Griff zu bekommen, rebellierten bei den Grünen Ströbele und sieben weitere Andersmeinende. Daraufhin wird ein »kleiner Kompromiss« (Kurt Tucholsky) zur Rettung der Regierung Schröder/Fischer geschlossen – ein sonderbares Proteststimmensplitting findet statt. Die aufrechten Acht machen halbe-halbe, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Die Regierung behält ihr (auch grünes) streitbares Profil. Das Ende ist bekannt.

»Ströbele wählen heißt Fischer quälen«, lautete dann einer von Ströbeles Wahlkampfslogans 2002, mit denen der Kandidat in Friedrichshain-Kreuzberg die meisten Stimmen erhielt und als erster direkt gewählter Grüner überhaupt in den Bundestag einzog. Und er wird noch zwei weitere Male demonstrieren, dass man mit vernunftgestützten Positionen Mehrheiten erreichen und hier und da sogar kratzbürstig agieren kann mit Inhalten, die in der Partei längst nicht mehr ernst genommen werden. Dass damit allerdings die Gratwanderung verbunden war, zum Träger eines trügerischen Images aus alten Zeiten zu werden und letztlich dazu beizutragen, soziale Bewegungen zu integrieren und ein nicht gerade kleines Heer an hauptamtlichen, im System fest verankerten, gut bezahlten Politkadern zu etablieren, mag ihm bewusst gewesen sein. Er wanderte trotzdem weiter auf dem inzwischen imaginierten Grat zwischen Gut und Böse.

Politisches Feigenblatt

Der ewige Versuch, eine vermeintlich linke, also antikapitalistische Partei vor einem Abdriften ins herkömmliche, bourgeoise Politikgeschäft zu bewahren, kann nachvollziehbar sein. Wie lange er auch glaubwürdig ist, darüber streiten die Gelehrten spätestens seit 1999. Die Sozialdemokratie hat da eine längere Tradition, die bis 1914 zurückreicht. Dass Christian Ströbele, mittlerweile schwerkrank, seine Funktion als Repräsentant des seriösen Alternativen trotz der kriegerischen Politik der Grünen auch gegen Russland und China wahrnahm, deutet die Schwierigkeiten an, sich zu lösen.

Die Stuttgarter Nachrichten (Ausgabe vom 31.8.2022) bemerken dann auch in ihrem Nachruf auf Ströbele: »Man könnte ihn als politisches Feigenblatt der linken Grünen bezeichnen, mit seinen Mahnungen gab er dem linken Flügel eine Stimme, stabilisierte damit die gesamte Partei.« Diese befindet sich derzeit im Höhenflug, was die Popularitätswerte betrifft. Sie gilt weiter als »progressiv, dynamisch, aber sachlich« (Franz Josef Degenhardt). Ströbele hat sich zuletzt im Tagesspiegel und in der von ihm 1978 mitinitiierten Taz zum Ukraine-Krieg und der Rolle der Grünen darin geäußert und versucht, das Spiel von Annalena Baerbock und Robert Habeck mit einer nuklearen Katastrophe zu relativieren. Letztlich bezog er wie immer die Rolle des Zweiflers, eines Sowohl-als-auch und präsentierte sich »zögerlicher« (Tagesspiegel, 13.6.2022) als seine Partei, befürwortete aber die Lieferung von »defensiven Waffen« an die Ukraine (Taz, 25.4.2022). Die linken Positionen von einst, aktualisiert auf antimilitaristische Auswege aus dem Krieg, sind geächtet. Die Grünen sind Kriegspartei und nehmen ihre Basis mit.