Politikum »Fußlümmelei«

imago/Ulmer In einem Bundesligastadion kaum vorstellbar: Linke Fans des italienischen Vereins AS Livorno (10.4.2005)

Die Spielidee des Buchs ist klar: Offensive. Der Auftaktsatz gewissermaßen ein satter Spannstoß aus spitzem Winkel volley ins Netz: »Der wahre, schöne und gute Fußball ist links.« Punkt. Vor und hinter dem Stadiontor. Punkt. Das hässliche Pendant: der »rechte, kommerzialisierte Fußball«. Belegstellen für die »steilen Thesen bzw. theoretischen Steilpässe« liefert das Autorenduo Klaus-Dieter Stork und Jonas Wollenhaupt unter dem programmatischen Titel »Links kickt besser. Der Mythos vom unpolitischen Fußball«.

Stork, ehemals im Frankfurter Kulturdezernat beschäftigt, und Wollenhaupt, Redakteur beim HR, holen weit aus. Schließlich sei »das Spiel mit dem Ball uralt«, und schließlich sei das »soziale Fußballfeld mit das größte Freizeitfeld in Deutschland«. Und überhaupt: Die Geschichte des Fußballsports verlaufe parallel zur Geschichte der Klassenkämpfe in den unterschiedlichen Gesellschaften. Mehr noch, gegen das subversive Potential des »people’s game« habe es stets zwei Gegenstrategien gegeben: Repression und Integration. Stork/Wollenhaupt: »Wenn sich tatsächlich das Besondere des Fußballs im Allgemeinen der Gesellschaft spiegelt, dann ist der Fußball die beste Werbung für die Marxsche Dialektik.« Zum »Matchplan« des Buches gehört auch: keine Exkurse über spielerische Finessen, taktisch versierte Abwehrketten und digitale Spielsysteme. »Stars, Glamour und Triumphe« kommen auch nicht vor. All das, was fehlt, tut dem Band sehr gut.

Die »Fußlümmelei«, verbandstechnisch institutionalisiert, war »schnell ins Fahrwasser von Militarismus und Nationalismus« geraten, wissen die Autoren. Der 1900 gegründete DFB eine Art Katalysator. Sozialdemokratische und später kommunistische Anhänger des Fußballsports hatten opponiert, sich eigene Strukturen geschaffen. Innerhalb des Arbeiter-Turn- und Sportbunds (ATSB) oder der KG, der Kampfgemeinschaft für Rote Sporteinheit etwa. Unwidersprochen blieb das nicht. Anarchosyndikalistische oder rätekommunistische Aktivisten der 20er und 30er Jahre meinten, die Kickerei lenke von Revolutionsidealen ab. »Aber auch sie konnten den neuen Lieblingssport der Arbeiterklasse nicht verhindern«, konstatieren Stork/Wollenhaupt nüchtern.

Der nichtkommerzielle Fußball überlebte, auch den Nazifaschismus. Und schon immer gilt: Die, die bolzen wollen, machen das einfach. Fernab des hiesigen bürgerlichen Verbandsgeschehens in »wilden« oder »bunten« Ligen zum Beispiel. Oder, noch simpler: Zweimal zwei Rucksäcke als Torersatz und ein halbwegs aufgepumptes rundes Leder reichen, und es kann im Park in der Nachbarschaft losgehen. Fußball als Massenphänomen, Fairness statt Leistungswahn.

Der Kontrast: die Stadien der Profiligen. Hier treffen »oben und unten« zusammen, nicht bloß tabellarisch. Vor allem klassenspezifisch auf den Rängen, vermeintlich vereint für 90 Minuten Spielzeit. Ein ideales Terrain für den Konflikt. Den sucht das Autorenduo mittels Forderungskatalog. Kämen sie mit ihrem Coup durch, wäre der Fußball ein ganz anderer – hierzulande zumindest. Von »radikalen Reformen« ist da die Rede, gar von einer »Revolution des marktgerechten Fußballs«.

Ein paar Stichpunkte: konsequente Umsetzung der ausgehöhlten 50+1-Regel, wonach die Anteilsmehrheit eines Vereins in den Händen der Mitglieder liegen muss – und nicht bei Kapitaleignern. Weigern sich »Konstrukte« wie RB Leipzig oder die »Werkself« aus Leverkusen, dann folgt der Lizenzentzug. Dazu passt eine Vermögenssteuer für reiche Klubs und eine Umverteilung der TV-Gelder. Der DFB würde vergesellschaftet und verpflichtet, Teams, die eine »Super League« mitgründen, auszuschließen. Und Storks/Wollenhaupts adaptierter Merksatz ist rot zu unterstreichen: Die Fußballfunktionäre aller Couleur, Sponsoren und Investoren »haben den Fußball bisher nur interpretiert – es kommt darauf an, ihn zu verändern!« Passiert nichts, oder dreht sich die »Kommerzspirale« noch schneller, werde der Fußball final das, was er teils längst ist – »reine Show ohne tatsächlichen Wettbewerb, ohne Chancen für viele, aus eigener Kraft nach oben zu kommen«.