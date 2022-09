ZUMA Press/imago/Montage jW

Großer Gaukler

Zu jW vom 1.9.: »Der Verschlimmbesserer«

Ich kann mich als junger Offizier noch gut an die Zeit der Inthronisierung von Gorba­tschow erinnern. Wir waren begeistert, endlich ein junger Kader, frischer Wind, neues Denken. Und wir hofften darauf, dass sich in unserer greisen Führung auch mal etwas tun würde, dass sich die alten Herren mal aus ihren piefigen Amtsstuben herausbewegen würden. Wir hofften, dass solche Sprüche wie »Wenn der Nachbar renoviert, müssen wir doch nicht gleich tapezieren«, endlich aus den Zeitungen verschwinden würde. Die Worte eines alten Genossen, ehemaliger Spanienkämpfer – »Passt auf, Jungs, hier gaukelt einer sehr gekonnt«, – haben wir mit einer Handbewegung weggewischt. Dass die kühnen Neuerungen in der Sowjetunion sukzessive ins Chaos führten, haben wir mit der Begründung akzeptiert, dass, wenn man Neues aufbauen will, das Alte erst mal weggeräumt werden muss. Aber wurde da nicht schon zuviel zerschlagen, ohne Ideen für Neues zu haben? Als ihm die innenpolitischen Probleme über den Kopf wuchsen und er, außer hilflosen Aktionismen (Alkoholverbot als »Mineralsekretär«), alles auf andere abschob, da verlegte er sich auf die Außenpolitik. Die macht mehr Spaß, und da ist mehr zu holen. Dass »Gorbi« sich als Ebenbürtiger zu seinem amerikanischen Gegenüber sah, nutzten die USA erbarmungslos aus. Die besseren Denkfabriken und Spindoktoren besaßen sie allemal. Eine Condoleezza Rice amüsierte sich bei den Verhandlungen über den unbedarft naiven Gorbatschow. Er verkaufte mit strahlendem Lächeln den Warschauer Vertrag, die gesamten Ostblockländer und genehmigte ausdrücklich in Strickjackenverhandlungen die Hetzjagden bundesdeutscher Revanchisten auf die ehemaligen DDR-Staatskader. Sein Danaergeschenk waren die Finanzen für diverse Stiftungen, die er verwalten und nutzen durfte, nachdem ihn sein sprithaltiger Konkurrent Jelzin in die Wüste geschickt hatte. Ihm blieb bis zum Lebensende nur Lamentieren und Rechtfertigen übrig. Farewell, großer Gaukler.

Wieland König, Neustadt in Holstein

Schwere Folgen

Zu jW vom 1.9.: »Der Verschlimmbesserer«

Wenn deine Feinde dich loben – und sie tun es! Den Vogel schoss der Blackrock-Beauftragte im Deutschen Bundestag, Friedrich Merz, ab. Zitat: »Die CDU trauert um einen Staatsmann, dem Deutschland vertrauen konnte und der uns vertraut hat.« Was er für das Vertrauen erhalten hat, weiß man mittlerweile: die Abwicklung der Sowjetunion, das Verscherbeln der Rohstoffe an das internationale Kapital, den verheerenden Zusammenbruch der so­wjetischen Wirtschaft, millionenfaches Elend, Verarmung, Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit und eine explodierende Kriminalität einerseits und die Verschleuderung des Volkseigentums an verbrecherische Oligarchen andererseits. Und das nicht nur in der ehemaligen Sowjetunion, sondern in allen Ländern im ehemaligen Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Und außenpolitisch? Der Vertrauensbruch bei der zugesagten Nichterweiterung der NATO, weil der tolle »Außenpolitiker« Gorbatschow offenbar unwillig oder unfähig war, diese Zusage in einem völkerrechtsgültigen Vertrag formulieren zu lassen. Das, was sich heute in der Ukraine abspielt, ist die Folge des Handelns eines Hochverräters.

Erich Rainer Kral, Potsdam

Opfer der »Wende«

Zu jW vom 30.8.: »Wachsende Armut: ­Bundesregierung zum Handeln aufgefordert«

Dieser Tage hat das Berliner Institut für Sozialforschung im Auftrag des Berliner Aufarbeitungsbeauftragten, Tom Sello, lautstark darüber geklagt, dass »SED-Opfern Altersarmut droht« (so die Überschrift aus der Berliner Zeitung vom 30. August) und das mit präzisen Zahlenangaben unterlegt. Könnte dieses Institut nicht einmal eine ähnlich aussagekräftige Studie darüber erarbeiten, wie das bei den vielen Millionen Opfern der »Wende« aussieht? Bei denen, denen man die Rente wegen »Staatsnähe« gekürzt hat, bei denen, deren Arbeitsbiographie zusammenbrach, als man ihre Betriebe verschrottete oder zum Billigstpreis an Scharlatane verhökerte? Bei denen, die man jahrelang in oft wenig sinnvollen Arbeitsbeschaffungs- oder sogenannten Qualifizierungsmaßnahmen parkte, um sie anschließend in die Mindestrente abzuschieben? Bei denen, die wegen beruflicher Perspektivlosigkeit in Hartz IV oder in der Obdachlosigkeit gelandet sind?

Liebes Institut für Sozialforschung, es gibt offensichtlich viel zu tun. Packen Sie’s an! An Mut wird es Ihnen doch nicht fehlen? Und an Kapazitäten offensichtlich auch nicht.

Joachim Seider, Berlin

Ästhetisierung des Krieges

Zu jW vom 27./28.8.: »Ästhetischer Weltkrieg«

Vielen herzlichen Dank an Susann Witt-Stahl und jW für die Veröffentlichung dieser Abhandlung über die Wirkmächtigkeit der Ästhetisierung des Krieges mit Mitteln der Kunst – und zwar durch die Zitate von namhaften Geistesgrößen belegt, als sie dieses Phänomen während der bitteren Erfahrungen vor allem schon seit dem Zweiten Weltkrieg beobachteten und durch ihre Analysen eindrücklich erklärt hatten und uns schon vor deren drohender Wiederholung bei der Beobachtung der allmählichen Entwicklung auch in der BRD und im »wiedervereinten Deutschland« vom »nie wieder Krieg« hin zum jetzigen Desaster gewarnt hatten. – Ja, die Manipulationsmechanismen sind trickreich ausgeklügelt und erscheinen schwer durchschaubar. Sie möchten uns wieder von uralten, hilfreichen Weisheiten zu deren Durchschaubarkeit ablenken (…) wie der Frage »Cui bono?« (»Wem nützt es?«) oder aus dem Neuen Testament: »An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen.« Oder das Andersen-Märchen »Des Kaisers neue Kleider«, mit dem Ausruf eines Kindes (…): »Aber der Kaiser ist doch nackt!« Im Märchen reagierte das Volk – mit »Hört auf die Stimme der Unschuld!« – dann doch noch angemessen.

Josie Michel-Brüning, Wolfsburg