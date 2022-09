Landesarmutskonferenz kritisiert »Entlastungspaket« der Bundesregierung

Michael Kappeler/dpa

Die Landesarmutskonferenz (LAK) Niedersachsen, ein Zusammenschluss von Verbänden, Gewerkschaften und Initiativen, kritisiert das am Sonntag beschlossene dritte Entlastungspaket der Bundesregierung als unzureichend. In einer Pressemitteilung äußerte sich LAK-Geschäftsführer Klaus-Dieter Gleitze dazu:

Soziale Gerechtigkeit und angemessene Verteilung der Folgekosten der Krisen kommen wieder zu kurz, so, wie die Eckpunkte des Paketes zur Zeit aussehen. Das Neun-Euro-Folgeticket ist mit 49 bis 69 Euro für Arme zu teuer. Die Erhöhung des Hartz-IV-Regelsatzes von 449 auf 500 Euro im Rahmen des neuen Bürgergeldes ist viel zu niedrig. Diese Erhöhung ginge nach dem Motto ›Rechte Tasche – linke Tasche‹ komplett für das Neun-Euro-Folgeticket drauf. Einmalzahlungen von 300 Euro für Rentner und 200 Euro für Studierende sind ebenso wie die Erhöhung des Kindergeldes ein erster Schritt, aber zu wenig, und wenn das wieder nach dem Gießkannenprinzip auch für Rentner*innen mit hohen Pensionen und Einkünften gilt, ist das der falsche Ansatz.

Durchgesetzt hat sich nach bisherigem Stand wieder die FDP mit dem Ausschluss von Superreichen und Übergewinnprofiteuren von einer solidarischen Finanzierung der Krisenkosten. Keine Vermögensabgabe und Zufallsgewinne sollen im Rahmen einer Reform auf EU-Ebene abgeschöpft werden, zur Finanzierung einer Strompreisbremse. Bis dahin ist der Winter vorbei und eine mögliche Strompreisbremse vergessen.

Das Tempo der Bundesregierung im Kampf gegen wachsende Spaltung der Gesellschaft als Krisenfolge sieht so aus: ein Schritt vor, ein Schritt zurück.

Die LAK fordert:

– eine Verlängerung des Neun-Euro-Tickets für das, was draufsteht: neun Euro,

– eine Erhöhung der Regelsätze für Hartz IV und Grundsicherung auf 600 Euro,

– eine Vermögensabgabe für Superreiche ab 30 Millionen Euro Vermögen.

Das Bündnis »Rheinmetall Entwaffnen« hat sein antimilitaristisches Aktionscamp in Kassel am Sonnabend mit einer Demonstration beendet. In einer Pressemitteilung heißt es dazu:

Bis zu 1.000 Teilnehmende trugen lautstark ihren Protest gegen die deutsche Rüstungsindustrie auf die Straßen der Innenstadt. Eine Aktivistin aus Australien berichtete von Blockadeaktionen gegen das weltweit agierende Rüstungsunternehmen Rheinmetall in Brisbane parallel zum Camp: »Mit diesen Waffen tötet die indonesische Regierung unsere Freund*innen in West-Papua!« Eine antikoloniale Grußbotschaft ging an das indonesische Künstler*innenkollektiv Taring Padi, das an der Documenta 15 beteiligt ist. Erinnert wurde an den Genozid in Indonesien, der drei Millionen Menschen das Leben kostete. Rheinmetall Air Defence und Indonesien haben 2020 einen Deal geschlossen. Verantwortlich ist dafür Verteidigungsminister Prabowo Subianto. »Er war unter der Diktatur Suhartos verantwortlich für Folter, Hinrichtung und Mord. Heute wird er vom größten deutschen Rüstungskonzern beliefert«, so eine Aktivistin des Bündnisses.

Die angemeldete, friedliche Demonstration wurde mehrfach gewaltsam von der Polizei gestoppt. »Wir verurteilen das unverhältnismäßige Vorgehen der Einsatzkräfte, die wiederholt mit Schlägen und Tritten gegen die Demonstration vorgegangen sind«, erklärt Bündnissprecher Till Gentner. Auch nachdem die Abschlusskundgebung schon beendet war, eskalierte die

Polizei die Situation.