Wer die Zeche zahlt

Stringer/dpa Kann auf dem Weltmarkt nicht einfach ersetzt werden: Russisches Erdöl in Tanks von Transneft in Ust-Luga

Wenn es nicht jede und jeden in diesem Land beträfe, könnte man spöttisch lächeln: Kaum wenden sich die Marktmechanismen gegen diejenigen, die beanspruchen, dass nur sie von ihnen profitieren dürfen, werden sie außer Kraft gesetzt. Konkret: die Entwicklung der Preise für Öl und Gas. Sie haben dazu geführt, dass Russlands Einnahmen aus dem Verkauf beider Rohstoffe trotz aller westlichen Sanktionen gestiegen sind. Und das, obwohl Russland seine Rohstoffe derzeit unter dem Weltmarktpreis verkauft. Also soll ein Preisdeckel her, exklusiv für Rohstoffe aus Russland.

Allerdings gibt es dazu zwei sehr große »Aber«. Das erste ist, was mit den generellen Preisen für Öl und Gas passiert, wenn die russischen Lieferungen tatsächlich ausfallen sollten. Eigentlich müssten sie dann erst recht durch die Decke gehen, zumal diese Märkte ohnehin stark durch spekulative Kontrakte geprägt sind, die jede »normale« Preisbewegung überzeichnen. Wenn der Weltenergiemarkt tatsächlich – abgesehen von dem antirussischen Preisdeckel – weiterfunktionieren soll wie gehabt, und das ist das Ziel der G7-Staaten, die alle ihre etablierten Ölkonzerne haben und sie nicht schädigen wollen, dann gibt es nur eine Möglichkeit, dieses Szenario zu vermeiden: Die übrigen Lieferanten müssten ihre Produktion aus dem Stand hochfahren, und zwar im Umfang des russischen Marktanteils.

Das aber ist zweifelhaft. Erstens: Warum sollten sie, wenn ihnen die westlichen Sanktionen spekulative Mehrerlöse gratis in die Kassen spülen? Zweitens: Vielleicht können sie auch gar nicht. Sind die Bettelreisen von Robert Habeck nach Katar und von Olaf Scholz nach Norwegen schon wieder vergessen, bei denen außer Spesen nichts herausgekommen ist? Entweder setzt also der kollektive Westen gleich zum generellen Wirtschaftskrieg gegen die Ölproduzenten an. Das wird die Allianz der Sanktionsunwilligen schneller vergrößern als der herbe Charme Wladimir Putins.

Deshalb werden die Herrschenden eher das versuchen, was sie am besten zu können glauben: die »eigenen« Bevölkerungen den Preis ihres Wirtschaftskriegs gegen Russland zahlen zu lassen. Der Experte für Entbehrungspredigten, Joachim Gauck, hat ja schon zum »Frieren für die Freiheit« aufgerufen. Dass ein bisschen Hungern angesichts der schlechten Ernährungsgewohnheiten auch nicht mehr als gesund sei, ist dann wohl das nächste, was wir zu hören bekommen. Es sei denn, die Menschen lassen sich das von denen nicht mehr bieten, die allemal noch genug Kuchen im Schrank haben, wenn »unten« das Brot knapp wird.