Aus für »Expertenkreis Islamismus«

Berlin. Der vom Bundesinnenministerium ins Leben gerufene »Expertenkreis Politischer Islamismus« soll seine Arbeit nicht fortsetzen. Das Gremium existierte seit Juni 2021. Mitglieder berichteten gegenüber dpa am Wochenende, Vertreter der Abteilung Öffentliche Sicherheit des Ministeriums hätten ihnen in einer Videokonferenz mitgeteilt, dass an einer Verstetigung der gemeinschaftlichen Tätigkeit des Expertenkreises kein Interesse bestehe. Das Bundesinnenministerium äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu den Gründen für die Entscheidung. (dpa/jW)