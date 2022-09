»Sprachkitas« vor dem Aus

Annette Riedl/dpa Kürzung mit Folgen: Die Sprachförderung in Kitas könnte sich laut Experten dramatisch verschlechtern

Sprache ist der Schlüssel zur Welt – doch nicht jedem Kind ist es gegeben, sich gut und verständlich mitzuteilen. Sprachprobleme können zu Hürden werden auf dem weiteren Bildungsweg. Sie können sich auch negativ auf das spätere Erwerbsleben auswirken. Um diese Hürden aus dem Weg zu räumen, hatte die Bundesregierung 2016 ein Programm für »Sprachkitas« ins Leben gerufen. Jetzt soll es beendet werden.

Diese Entscheidung stößt bei vielen auf Unverständnis. Ein Zusammenschluss aus Eltern, Trägern, Verbänden und Gewerkschaften hat nun Hoffnung, die Bundesregierung umstimmen zu können. Er sammelt Unterschriften für eine Petition, mit der im Bundestag eine öffentliche Anhörung durchgesetzt werden soll. Um dieses Ziel zu erreichen, benötigen die Petenten 50.000 Unterschriften – mehr als 26.000 hat man nach eigenen Angaben bereits beisammen. Die Gewerkschaft GEW will die Forderung auch auf die Straßen bringen und ruft deshalb für diesen Dienstag zu einer Demonstration am Brandenburger Tor in Berlin auf.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern will die »Sprachkitas« zudem zu einer Angelegenheit des Bundesrates machen. Am vergangenen Dienstag hatte die Landesregierung in Schwerin beschlossen, einen entsprechenden Initiativantrag einzubringen. Sie möchte damit ebenfalls erreichen, dass zusätzliche Mittel für die Sprachförderung bereitgestellt werden. Die Bundesregierung will das Programm allerdings zum Jahresende auslaufen lassen und künftig die Sprachförderung nur noch aus den Mitteln des »Kita-Qualitätsgesetzes« bestreiten.

»Das ist eine Kürzung zu Lasten der Förderung der Kinder«, erklärte Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke) am vergangenen Dienstag. Mit ihrer Entscheidung stehle sich die Bundesregierung aus der Verantwortung. Dabei sei der Unterstützungsbedarf deutschlandweit sehr hoch. Allein in ihrem Bundesland gebe »es rund 140 ›Sprachkitas‹ und 171 finanzierte Fachkräfte für die Sprachförderung«, betonte Oldenburg. Sie verwies auch auf den Koalitionsvertrag zwischen Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen, der aus guten Gründen »eine Verstetigung des Bundesprogramms« vorsehe.

Vor einem Bruch des Versprechens hatte Mitte August auch Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) gewarnt. Das würde »im ganzen Land zu Unmut führen, bei den Eltern, dem Personal und den Einrichtungsträgern«, sagte er gegenüber dpa. Bundesministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) warf er Kurzsichtigkeit vor. Sie warne zu Recht vor Kinderarmut und sozialer Spaltung. Dazu passe aber nicht, »eine bewährte Struktur abzubauen, die insbesondere Kinder aus schwierigen Verhältnissen in den Blick nimmt und fördert«.

Besorgnis hatte zuvor auch der Deutsche Städtetag zum Ausdruck gebracht. Man befürchte, dass sich die Sprachförderung in Kinderkrippen und Kindergärten »dramatisch ­verschlechtern« könne, hatte Verbandspräsident Markus Lewe der Rheinischen Post am 24. August gesagt. »Es ist eine gute Sache, wenn der Bund weiter Geld gibt, um die Qualität in Kitas zu stärken«, erklärte er. Der Entwurf zum »Kita-Qualitätsgesetz« habe aber offengelassen, wie es für die »Sprachkitas« und 7.000 Sprachförderkräfte weitergehe. »Die Städte befürchten, dass sich viele bewährte Fachkräfte für Sprachförderung beruflich neu orientieren«, so Lewe.

Man habe kein Verständnis dafür, dass das Bundesprogramm auslaufen solle. Auch vor dem Hintergrund nicht, dass Kindergärten und -krippen große Aufgaben bei der Integration von Familien aus der Ukraine und anderen Kriegs- und Krisengebieten hätten. »In dieser Situation dürfen Kitas nicht vor neue Probleme gestellt werden, weil das Bundes­programm mit der Sprachförderung ausläuft«, betonte Lewe.

Die Messe ist noch nicht gesungen. Die Organisatoren der Initiative »Sprachkitas retten« erklärten auf ihrer Internetseite, dass der Bundestag in den nächsten drei Monaten noch über den Bundeshaushalt diskutieren werde. Erst Ende November soll er dann verabschiedet werden. Das sei eine Chance, die »Sprachkitas« doch noch zu retten. Dafür müssten aber »so viele Abgeordnete wie möglich im Bundestag vom Erfolg und Nutzen des Programms« überzeugt werden.