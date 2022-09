»Eine starke linke Bewegung ist das Gegenmittel«

Martin Schutt/dpa Sören Pellmann beim Linke-Bundesparteitag in Erfurt (25.6.2022)

Kurz vor der von Ihnen mitorganisierten Demonstration gegen Preissteigerungen und Verarmung am Montag in Leipzig verstärken rechte Zusammenschlüsse ihre Anstrengungen, sich in die Mobilisierung für diese Veranstaltung hineinzudrängen. In den vergangenen Tagen wurde vor allem online ein Flugblatt verbreitet, in dem der Eindruck erweckt wird, Sie und Gregor Gysi würden am 5. September gemeinsam mit dem ehemaligen AfD-Landeschef von Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, und Martin Kohlmann von den »Freien Sachsen« auf der Bühne stehen. Wie gehen Sie damit um?

Alle Versuche, unsere Kundgebung am Montag von rechts zu instrumentalisieren oder gar zu vereinnahmen, lehnen wir selbstverständlich konsequent ab. Gegen das besagte infame Flugblatt haben Gregor Gysi und ich inzwischen rechtliche Schritte eingeleitet. Da geht es voran, keine Sorge. Es ist für mich sehr bedauerlich, dass auch einige Menschen, die sich als links verstehen, diesen Schund popularisiert haben und damit der Polemik gegen unsere Demo in Leipzig noch in die Hände spielten. Nazipropaganda sollte nicht geteilt werden.

Sind Vorkehrungen getroffen, um zu verhindern, dass Leute wie Poggenburg und Kohlmann am Montag mit ihren Parolen innerhalb der Kundgebung auftauchen? Es werden sich ja mit Sicherheit zahlreiche Beobachter einfinden, denen die ganze Veranstaltung nicht passt. Und die dürften sich genau für solche Bilder interessieren.

Ja, wir tragen dafür Sorge, dass die Rechten außen vor bleiben.

Wie interpretieren Sie diese Versuche von rechts, in die Protestbewegung einzudringen? Sind das Leute, die gleichsam geschäftsmäßig eine Bühne suchen, oder geht es hier durchaus darum, die Proteste gegen die Politik der Regierung mittel- und langfristig in ein nationalistisches oder faschistisches Fahrwasser zu steuern?

Genau darum geht es. Eine starke linke Bewegung ist allerdings das beste Gegenmittel, um die angestrebte autoritäre Zeitenwende zu verhindern.

Muss nicht auch darüber nachgedacht werden, ob es sich hier um bestellte Provokationen handelt? Unter anderem der in der faschistischen Szene Sachsens mit V-Leuten bekanntermaßen gut vertretene Inlandsgeheimdienst arbeitet seit Wochen an der Etablierung des Narrativs, im Rahmen der für den Herbst erwarteten Protestwelle würden sich linke und rechte »Extremisten« die Hand reichen. In vielen Medien wird ganz bewusst der Eindruck erweckt, die Linkspartei und die AfD würden gleichsam parallel gegen die Regierung mobilisieren.

Es wird mal wieder die heiß geliebte Totalitarismustheorie aus der Mottenkiste geholt. Darum müssen wir immer wieder betonen: Unser Protest gegen die Ampel-Politik zielt auf mehr Solidarität und soziale Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft und nicht auf mehr Nationalismus und Rassismus.

Organisatorische Vorkehrungen gegen das Einsickern von Rechten sind eine Sache. Wäre es denn darüber hinaus nicht auch sinnvoll, Protestkundgebungen wie die am Montag inhaltlich so weit nach links zuzuspitzen, dass diese Leute, weil jede Anschlussmöglichkeit für sie fehlt, gar nicht auf den Gedanken kommen können, sich hier dranzuhängen?

Wir entwickeln die Inhalte unserer Proteste nicht vordringlich mit Blick auf die Nazis und ihre Trittbrettfahrerei, sondern um möglichst breit gegen die zutiefst unsoziale Politik der Bundesregierung zu mobilisieren und damit die herrschenden Verhältnisse von links zum Tanzen zu bringen.