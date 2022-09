Agrément für Melnyk-Nachfolger

Berlin. Die Ukraine hat offiziell den Nachfolger des noch amtierenden Botschafters in Deutschland, Andrij Melnyk, benannt. Die Regierung in Kiew habe ein sogenanntes Agrémentersuchen für Olexij Makejew gestellt, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Sonnabend auf Anfrage mit. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier habe dieses Agrément – also die Zustimmung des Gastlandes für eine diplomatische Tätigkeit – bereits erteilt. Das Agrément ist einer von mehreren Schritten bis zur Akkreditierung eines Botschafters. Geplant ist, dass Melnyk am 14. Oktober die Bundesrepublik verlässt. (dpa/jW)