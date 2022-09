Athen: 150.000 Migranten an Grenze abgewiesen

Athen. Der griechische Grenzschutz hat in diesem Jahr nach Regierungsangaben bereits mehr als 150.000 Migranten an der Einreise nach Griechenland gehindert. »Seit Anfang des Jahres wurde die Einreise von 154.102 illegalen Migranten abgewehrt«, sagte Migrationsminister Notis Mitarachi am Sonntag der Tageszeitung Eleftheros Typos. Allein im August versuchten demnach rund 50.000 Menschen, »illegal« nach Griechenland zu kommen. Erst im August kündigte die Regierung Pläne an, eine 40 Kilometer lange Mauer entlang der griechisch-türkischen Grenze bei Evros um weitere 80 Kilometer zu verlängern. Griechenland steht wegen illegaler »Pushbacks« an seinen Grenzen immer wieder in der Kritik. Wie mehrere Berichte belegen, ist auch die EU-Agentur Frontex an den völkerrechtswidrigen Maßnahmen beteiligt. (AFP/jW)