Glaubt man manchen Presseerzeugnissen, wächst hierzulande die Sorge, dass Russen die Ausbildung von Ukrainern an deutschen Waffen ausspähen, etwa in Idar-Oberstein an der Panzerhaubitze 2000 oder in Grafenwöhr an westlichen Artilleriesystemen. Völkerrechtlich könnte die BRD dadurch als Kriegspartei gelten, das sagen sogar die Wissenschaftliche Dienste des Bundestages. Mit der Lieferung schwerer Waffen nicht, denn die dienen ja nur der Selbstverteidigung der Ukraine, so Justizminister Marco Dings, den sich keiner merken kann, weil ihm noch ein griffiges Label fehlt wie Annalena-»Russland-Ruinieren«-Baerbock. Dass mit dem »Schnell- und Schnupperkurs«, den die Bundeswehr ukrainischen Soldaten für den sachgerechten Umgang mit der Panzerhaubitze anbietet, die Grenze zum direkten Kriegsbeitritt überschritten ist, meinte auch der Militärexperte Ralph Thiele auf Inforadio. Und jetzt haben die Russen das sogar noch rausgekriegt, was in deutschen Medien offenherzig verbreitet wird, dank ihrer gerissenen Spionage! Der MAD hat verdächtige Fahrzeuge und Kleindrohnen über Idar-Oberstein gesichtet.

»Das ist so typisch für die Deutschen. Sie wollen mit ihren Schweinereien ungeschoren davonkommen, und wenn das nicht mehr geht, bekommen sie plötzlich Schiss und wälzen Paragraphen. Die Russen kennen das schon.« Rossi schmeckt die Sauce ab. Es gibt eine »Panzerplatte unpaniert« mit Leipziger Allerlei:

Tiefkühlseelachs auftauen, salzen, pfeffern und mit Zitronensaft beträufeln. In der Pfanne in Fett braten. Leipziger Allerlei (tiefgefroren) in einem anderen Topf mit etwas Wasser dünsten. Für die Sauce 60 g Butter in einer Kasserolle zerlassen, 40 g Mehl darin anschwitzen, ½ l Gemüsefond dazugeben und zu einer sämigen Sauce mit dem Schneebesen glattrühren. Ein Eigelb mit 4 EL Sahne verquirlen und mit der Sauce legieren. Sauce über das Gemüse gießen und mit frischer Petersilie bestreuen. Als Sättigungsbeilage Salzkartoffeln. Dazu einen Saale-Unstrut.

Zum Thema Kriegsbeteiligung bemerkte der russische Verteidigungsminister, Armeegeneral Sergej Schoigu, auf der 10. Internationalen Moskauer Sicherheitskonferenz (MCIS) Mitte August 2022 lapidar: »In der Ukraine steht das russische Militär kombinierten westlichen Streitkräften gegenüber, die die Führung des Landes in einem hybriden Krieg gegen Russland übernommen haben.« Und weiter: »Die Operationen der ukrainischen Streitkräfte werden in Washington und London geplant.« Kombinierte westliche Streitkräfte, dirigiert aus London und Washington – fertig. Die popelige BRD wird nicht mal erwähnt. Sie kann sich ein paar frische Windeln anziehen.

In der Plauener WG herrscht indes Uneinigkeit über den Besuch der Montagsdemo am 5.9. in Leipzig. »Udo Ramelow hat gesagt, da soll man nicht hin, da kommt auch Adolf Hitler«, meint Roswitha. »Es reden aber Amira Mohamed Ali und Sahra Wagenknecht.« Doris freut sich schon. »Die ist ausgeladen.« – »Was?« Doris packt ihre Handtasche. »Blödsinn, ich geh’ hin. Außerdem habe ich das Völkerrechtsdenkmal noch nie gesehen.« Das ist ein Argument. Beschlossen!