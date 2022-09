»Das ist die Wettrüstungsrhetorik aus dem Jahr 1914«

imago/ZUMA Press Kommunisten ­demonstrieren in Rom anlässlich des 100. Jahrestags der Russischen Revolution von 1917 (11.11.2017)

Herr Alboresi, angesichts der aktuellen Umfragen scheint es sehr unwahrscheinlich, dass Ihre Partei am 25. September ins italienische Parlament gewählt wird. Warum treten Sie trotzdem an?

Im Gegensatz zu den bestehenden Kräften im Parlament ist es für uns wichtiger denn je, eine alternative Perspektive einzubringen. Die etablierten Parteien vertreten eine weitgehend identische Politik. Konkret heißt das vor allem, dass Italien im Interesse Washingtons und Brüssels agiert. Die häufig gelobte »Agenda Draghi« (benannt nach Mario Draghi, der von 2011 bis 2019 Präsident der Europäischen Zentralbank und von 2021 bis zu seinem im Juli 2022 angekündigten Rücktritt Ministerpräsident Italiens war, jW) ist nichts anderes als die Idee, diese internationale Politik der letzten Jahre konsequent fortzuführen. Unsere Aufgabe liegt hingegen darin, den italienischen Arbeitern einen Anhaltspunkt zu bieten, der ihnen von der 2018 gewählten Regierung von Giuseppe Conte nicht angeboten wurde. Ein Blick auf die aktuelle Krise reicht, um zu verstehen, wie dramatisch die Regierenden auf dieser Ebene gescheitert sind.

Wie schätzen Sie die rechten Parteien ein, die ja auch von sich behaupten, eine Alternative zu bieten?

Die Umfragen sagen einen Wahlsieg der Rechten voraus. Ich würde diese ­Prognose mit Vorsicht genießen. Sicher ist aber: Deren Politik würde den dringend notwendigen Bedürfnissen der Arbeiter keine Antwort bieten. Es ist davon auszugehen, dass ein möglicher Wahlsieg der Rechten eine Garantie für mehr markthörige Politik, einer Intensivierung der Privatisierungsprozesse, Kürzungen der sozialen Leistungen und nicht zuletzt eine erhebliche Abschottung gegenüber Migranten wäre. Es ist kein Zufall, dass die übertriebene Dramatisierung bezüglich der Fluchtbewegung im Wahlkampf wieder aufblüht, obwohl die Zahlen eindeutig zeigen, dass keine Überlastung der Infrastruktur stattfindet. Mit dieser Rhetorik wollen die Rechten den Kampf unter Armen anfeuern. Sie sind darauf angewiesen, um die – durchaus gerechtfertigte – Unzufriedenheit ihrer Wähler in diese Richtung zu lenken anstatt gegen die kapitalistischen Prozesse, die in Wahrheit die Ursache sind.

Bei ihrer Fiskalpolitik versteht man, wessen Interessen sie vertreten: Die Flat-Tax (einstufiger Einkommenssteuertarif, jW) stellt Arbeiter und Unternehmen auf eine Ebene. Dadurch würden die Staatskassen wesentlich weniger Geld einnehmen und Kapitalisten gut davonkommen. Öffentliche Dienstleistungen und Infrastruktur würden hingegen erheblich darunter leiden.

Warum wählen Beschäftigte rechts und nicht links?

Das Versprechen, das mit der Einführung einer Flat-Tax verbunden ist, ist auch für viele Arbeiter attraktiv. Nur 15 Prozent Steuern zu zahlen, wie es etwa die Lega in ihrem Programm hat, gefällt dem »kleinen Mann«. Zumal das mit der Behauptung verbunden wird, durch denselben, niedrigen Satz würden alle ihre Steuern zahlen. Doch das stimmt einfach nicht: Wer hinterzieht, wird weiterhin hinterziehen. Wenn man will, dass alle ihre Steuern bezahlen, braucht man funktionierende Kontrollen und im Ernstfall auch Sanktionen. Steuerhinterziehung ist in Italien viel zu einfach.

Sehen Sie die italienische Demokratie in ihrem Kern gefährdet?

Die Gefahr besteht hauptsächlich in der Art und Weise, wie über unsere Staatsordnung diskutiert wird. Vor allem die Rechte stellt das Gleichgewicht der Machtverteilung fundamental in Frage. Sollte sie gewinnen, wäre der Übergang von einer parlamentarischen Demokratie hin zu einem präsidialen System, verbunden mit einer grundlegenden Verfassungsänderung, eine der ersten »Reformen«, die sie durchbringen würde. Angesichts unserer Geschichte halte ich diesen Schritt für katastrophal. Wir müssen die Italiener an den Wert der parlamentarischen Demokratie und vor allem unserer Verfassung erinnern. Sie sind die hart erkämpften Errungenschaften des antifaschistischen Widerstands. Geschichtsrevisionismus darf nicht salonfähig werden, wenn die Demokratie bestehen soll.

Die Linke ist in fast ganz Europa zersplittert. Wie steht es um den Kommunismus in Italien?

Die fragmentierten kommunistischen Parteien wurden 2016 im PCI wiedervereint. Dieser Schritt war wichtig, weil es heute unsere Aufgabe ist, dem historischen PCI (wurde 1991 aufgelöst, jW) von Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti, Luigi Longo und Enrico Berlinguer gerecht zu werden. Die Auflösung der ältesten kommunistischen Partei Westeuropas in den 90er Jahren war eine verhängnisvolle Entscheidung. In ihr lebte die kollektive Erfahrung aus den besseren Zeiten dieses Landes weiter. In der Folge wurden Gewerkschaften, Sozialeinrichtungen usw. geschwächt, da ihre parlamentarische Repräsentation von einem Tag auf den anderen verschwand. Heute ist die Realität der Arbeitenden desaströs. In den 70er Jahren glaubten wir noch, die Arbeiterklasse würde bald ins Paradies aufsteigen. Doch das genaue Gegenteil ist eingetreten.

Eine seriöse, konsequente kommunistische Kraft ist im Italien der kommenden Jahre absolut notwendig. Wir sind inzwischen die einzige Partei, die die Kritik an der kapitalistischen Gesellschaft offen ausspricht. Der Kapitalismus befindet sich in einer seiner tiefsten strukturellen Krisen. Wir alle können in Echtzeit beobachten, was er produziert und vor allem, welche Risiken er mit sich bringt – und nicht zuletzt sehen wir die Aggressivität, die im schlimmsten Fall sogar im nuklearen Zusammenstoß enden kann.

Sie haben das historische Gewicht des PCI angesprochen. Welche Faktoren haben zu seinem Niedergang geführt?

Der Niedergang des italienischen Kommunismus kann nicht ohne den internationalen Kontext, d.h. die Maueröffnung und das Ende der UdSSR, erklärt werden. Der Kapitalismus zeigte sich als Triumphator – 30 Jahre später ist die Gefahr eines dritten Weltkrieges größer als je zuvor. Kaum jemand konnte sich noch ein anderes Wirtschaftssystem als das liberale vorstellen. Alle möglichen Alternativen mussten innerhalb einer gegebenen Realität, nämlich der kapitalistischen, gedacht werden. Das führte schließlich zum »Einheitsdenken« (Pensiero unico, jW). In Italien entfachte dieser Mechanismus eine massive Beschleunigung des Kapitalismus und führte bereits 1991 zur Auflösung der Kommunistischen Partei. Sie wurde als überflüssig und überholt betrachtet. Daraufhin wollte man eine modernere Linke ins Leben rufen und gründete den Partito Democratico di sinistra, der später zum Partito Democratico wurde und heute mit linker Politik relativ wenig gemeinsam hat.

Wie ordnen Sie den Ukraine-Krieg in diesem historischen Kontext ein?

Die ständige NATO-Osterweiterung ist im Grunde nichts anderes als die Erweiterung einer antirussischen Koalition. Das Ziel dieser Expansion war von Beginn an die finale Konfrontation mit Russland. Es war immer klar, dass Russland eine Eingliederung in eine Weltordnung unter US-amerikanischer Führung nicht akzeptieren wird.

Wir haben von Anfang an für einen sofortigen Stopp dieses Konfliktes plädiert, indem wir alle diplomatischen Möglichkeiten für einen Waffenstillstand vorschlugen. Leider mussten wir feststellen, dass die EU-Länder, zusammen mit den USA, eine bellizistische Logik bevorzugen und der Ukraine immer mehr Waffen liefern. Mittlerweile ist es kein Geheimnis mehr, dass unsere Regierungen »die militärische Niederlage Russlands« beabsichtigen. Es ist offensichtlich, dass nicht der Frieden, sondern der militärische Sieg das Ziel des Westens ist.

Im Hintergrund dieses Konfliktes bleibt jedoch China der wirkliche Feind der NATO. In der Ukraine entscheidet sich, wer die Alliierten der Volksrepublik sein werden. Unsere Regierungen haben dementsprechend das Interesse, die Spannung hochzuhalten. Auch die italienische Regierung beteiligt sich am aggressiven Verhalten des Westens und wähnt sich in moralischer Überlegenheit. Jeder, der der westlichen Hegemonie zu widersprechen versucht, wird mit Gewalt unterdrückt. Das ist die dramatische Antwort des Systems auf die eigene Krise.

Welche Rolle spielt Italien in der NATO?

Italien ist ein wichtiges Land für die Kriegsallianz. Wir haben auf unserem Staatsgebiet mehrere US-amerikanische Militärstützpunkte. Dort befinden sich Hunderte Atombomben, weshalb wir eine der ersten Zielscheiben wären, sollte es zum Konflikt kommen. Zudem ist Italiens Militär an immer mehr Kriegseinsätzen beteiligt, wenn ich etwa an Afghanistan, Irak oder Libyen denke. Im derzeitigen Wahlkampf fordern Parteien den Ausbau unserer Marine und orientieren sich an der Stärke der türkischen Marine. Das ist die Wettrüstungsrhetorik aus dem Jahr 1914. Man will zu einer wichtigeren Position innerhalb der Allianz emporsteigen.

Gleichzeitig ist es eine gute Nachricht, dass eine Mehrheit der Italiener gegen Waffenlieferungen in die Ukraine ist. Dieselbe Mehrheit ist auch gegen eine Erhöhung der Militärausgaben. Trotzdem werden nun zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts ins Militär fließen – das sind 104 Millionen Euro täglich. Darüber berichten die italienischen Massenmedien nicht. Sie sind zum größten Teil das Sprachrohr der Interessen unserer Eliten. Die Öffentlichkeit weiß nicht, wofür das Steuergeld benutzt wird. Und jetzt wird es erst recht absurd: Der Steuersatz für Waffenkäufe wurde von der Regierung Draghi heruntergesetzt. Der für essentielle Nahrungsmittel wie Brot blieb unverändert.

Mario Draghi ist in Brüssel hoch angesehen und Symbol für die Finanzindustrie, Transatlantismus und Technokratie. Sehen Sie die Europäische Union als ein technokratisches Konglomerat?

Es wurde im Laufe der Jahre klarer, dass die Essenz dieser Union in der Finanzwelt liegt, weniger in der realen Wirtschaft und überhaupt nicht im Sozialen. Ihre Entwicklung fand entlang der Dominanz des deutschen Merkantilismus statt. Deutschland war für die Deflation der Gehaltsquoten mitverantwortlich. Nur auf diesem Weg können Länder mit kleineren Volkswirtschaften auf dem freien Markt konkurrieren. Seit dem »Brexit« wurde der Union bewusst, dass ihre Stabilität nicht selbstverständlich ist. Brüssel übernahm daraufhin gewisse Befugnisse, die zuvor den einzelnen Staaten überlassen waren, nicht zuletzt das zentralisierte Pandemiemanagement. Die EU hat versucht, eine Antwort auf den Mangel an sozialer Politik zu finden. Im Vordergrund steht allerdings der Versuch, die geopolitische Macht Europas auszubauen. Eine europäische Armee ist nur noch eine Frage der Zeit – hier liefert der Ukraine-Krieg das perfekte Alibi. Die nationalen Regierungen beugen sich dem und folgen um so mehr den politischen Interessen Brüssels und auch Washingtons.

Wenn ich Sie richtig verstehe, kann die EU nur eine neoliberale Politik mit technokratischen Mitteln verfolgen.

Ich würde noch weiter gehen: Diese Union, die die Entscheidungsmacht bei einigen hundert Technokraten konzentriert hat und somit kaum demokratisch sein kann, hat sich als Ziel gesetzt, ein neues europäisches Imperium auszubauen. Brüssel verfolgt zweifellos imperialistische Politik. Um die eigenen Interessen über die Grenzen der EU hinaus durchzusetzen, braucht es eine Armee. Das ist keine Verschwörung, sondern in jedem offiziellen EU-Dokument zu lesen.

Der Internationalismus ist für Kommunisten essentiell. Was für ein Europa schlagen Sie vor?

Wir arbeiten auf keinen Fall gegen eine europäische Gemeinschaft. Im Gegenteil: Wir plädieren für ein Europa der Völker, die solidarisch miteinander kooperieren. Unser Europa reicht vom Atlantik bis zum Ural. Wir schlagen eine Konföderation unabhängiger und souveräner Staaten vor. Sollte die EU nicht reformiert werden – was realistisch betrachtet nicht passiert –, wird die Politik immer der Logik des Kapitals untergeordnet. Wir brauchen also nicht »mehr Europa«, wie oft propagiert wird. Wir müssen die entscheidende Frage stellen: Welches Europa wollen wir?