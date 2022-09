»Antifaschistischer Widerstand in Friedrichshain«. Kiezspaziergang. Der Weg beginnt am Frankfurter Tor, es folgen Bersarinplatz und Richard-Sorge-Straße, dann die Mühsamstraße. Danach geht es über die Landsberger Allee zum Friedhof der Märzgefallenen und Opfer der Novemberrevolution. Wir machen dann einen Abstecher zur Friedensglocke, um danach unseren Spaziergang am Denkmal für die Spanienkämpfer zu beenden. Es führt: Jörg Pauly. Sonntag, 4.9., 14 Uhr. Ort: Kreuzung Petersburger Straße/Ecke Karl-Marx-Allee, Berlin. Veranstalter: Jörg Pauly

»30 Jahre rassistische Angriffe auf die Geflüchtetenunterkunft in Cottbus-Sachsendorf«. Gedenkveranstaltung. Rund 200 Nazis versuchten über drei Tage die Unterkunft mit über 1.000 Bewohnern anzugreifen und in Brand zu setzen. Die Polizei konnte das zum Glück verhindern. Betroffene kommen zu Wort. Sonntag, 4.9., 14 Uhr. Ort: Lipezker Str./Schopenhauerstr., Cottbus. Veranstalter: Initiative Cottbus ’92

»Buskow. Geschichte eines Brandenburger Dorfes«. Buchvorstellung mit Autorin Dr. Christa Kouschil. Auf Basis vielfältiger Archivalien und von Dorfbewohnern unterstützt beschreibt Kouschil die Geschichte des kleinen Dorfes, in dem sie lebt und das heute Ortsteil von Neuruppin ist. Montag, 5.9., 18 Uhr. Ort: Bluhms Hotel, Maxim-Gorki-Str. 34, Kyritz. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg