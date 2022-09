Nachschlag: Halb so wild

Kai Pfaffenbach/REUTERS Die Pflegekosten explodieren, und der Deutschlandfunk nennt winzige Finanzzuschüsse des Staates »Entlastungen«

Der Deutschlandfunk erklärt, was sich mit dem Tariftreuegesetz für die ambulante und stationäre Pflege, das seit Donnerstag in Kraft ist, ändert. Und ist bemüht, das Positive – auch für die Pflegebedürftigen – herauszustellen. »Die ambulante Pflege wird sicher teurer.« Auch Pflegeplätze werden teurer. Aber es sind ja auch »Entlastungen« vorgesehen, betont die Pflegeexpertin des DLF, und unterstreicht, die sind sogar schon Anfang des Jahres in Kraft getreten. Teurer werde die Pflege vor allem für das erste Jahr im Heim. Denn da übernimmt der Bund nur fünf Prozent des pflegebedingten Eigenanteils, den die von Pflege betroffenen Menschen selbst zahlen müssen. »Bei 30 Prozent steigenden Löhnen« wird das schnell »aufgefressen« sein. »Besser sieht es aus« für die, die zwei Jahre im Heim sind. Da übernimmt der Staat 25 Prozent. Im dritten sind es dann 45, und im vierten sogar 70 Prozent. »Es wird für viele teurer, aber man muss auch beobachten, wie sich diese Entlastungen auswirken.« Also: Haltet durch.(sk)