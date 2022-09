Waffenschmiede blockiert

Ein voller Erfolg, sagen die Aktivisten: Am Freitag wurde ein Teil der deutschen Rüstungsproduktion lahmgelegt. Um fünf Uhr morgens begannen Hunderte Antimilitaristen damit, zwei Tore eines Werks von Krauss-Maffei Wegmann in Kassel zu blockieren. In der Folge konnten die Beschäftigten ihre Arbeit um sechs Uhr nicht beginnen, sondern wurden nach Hause geschickt. »Wir richten uns nicht gegen diejenigen, die dort arbeiten, und wollen auch nicht, dass sie ihre Jobs verlieren«, sagte Gerd Sauer, Sprecher des Bündnisses »Rheinmetall entwaffnen«, am Freitag gegenüber junge Welt. Die Kriegsgegner hätten nur ein Ziel: »Hier sollen keine Waffen produziert werden!« Die Blockade fand im Rahmen von Aktionstagen statt, für die das Bündnis nach Nordhessen mobilisiert hat. Das an die parallel in der Stadt laufende Kunstausstellung Documenta angelehnte Motto: »Kassel entwaffnen ist (k)eine Kunst!«

Den Blockierern traten am frühen Freitag morgen behelmte Polizisten entgegen. Vor einem der Werktore seien die »Sicherheitskräfte« mit Pfefferspray und Schlagstöcken auf die dort friedlich sitzenden Aktivisten losgegangen, berichtete Sauer im jW-Gespräch. Es habe viele Verletzte gegeben, die Zahl der Blutergüsse habe man noch nicht zählen können. »Die Polizei hat dort eskaliert, obwohl zu dem Zeitpunkt schon klar war, dass in dem Werk keine Produktion stattfinden wird«, so der Bündnissprecher. Auch die Beamten sprachen von Eskalation – die sie allerdings den Antimilitaristen vorwarfen. Einsatzkräfte seien mit Gegenständen beworfen, acht Polizisten leicht verletzt worden, diktierte die Behörde den bürgerlichen Medien, die sogleich von »Gewalt bei Demo« und »Ausschreitungen« berichteten. Unsinn, befand Sauer. Man habe im Rahmen der »Materialblockade« Fahrräder und Baustelleninventar vor den Werkstoren plaziert, aber nichts geworfen.

Am Vormittag versammelten sich die Rüstungsgegner zu einer Kundgebung vor einer Produktionsstätte des Konzerns Rheinmetall – Panzerteststrecke inklusive. Dort wurden Firmenschilder überklebt, »antimilitaristische Papierflieger« geworfen und mit einem »Die-In« gegen die todbringende Produktion der Waffenschmieden protestiert. An diesem Sonnabend ruft das Bündnis zu einer Demonstration gegen Aufrüstung und Militarisierung auf, die um 13 Uhr am Hauptbahnhof beginnen soll.

Bereits seit Dienstag steht das Protestcamp von »Rheinmetall entwaffnen« in der Goetheanlage, einem Park mitten in Kassel. Rund 300 Leute hätten sich dort in den ersten Tagen eingefunden, berichtete Bündnissprecher Sauer. Bei den Aktionen am Freitag, bei denen die Polizei auch Aktivisten in Gewahrsam nahm, habe sich die Zahl auf bis zu 600 erhöht. Im Camp sei man immer wieder von Anwohnern besucht worden, so Sauer: »Heute früh war eine Frau da, die meinte: Es ist richtig super, dass ihr etwas gegen die Aufrüstung unternehmt!« Es gebe aber auch andere Stimmen: »Einige sagten uns, wenn man die deutsche Rüstungsproduktion einschränke, stehe irgendwann ›der Russe‹ vor der Tür.« Nicht jeden könne man argumentativ davon überzeugen, dass man mit immer mehr Waffen keinen Frieden sichere. Doch überraschend viele seien für die Botschaft der Antimilitaristen empfänglich: »Wir sind gegen jede Produktion von Rüstungsgütern, egal in welchem Land – aber da wir irgendwo anfangen müssen, dann doch am besten hier in der BRD.«