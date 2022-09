Mit Feminismus gegen Fundis

Christian Mang Aktivistinnen und Aktivisten blockieren die Abtreibungsgegner vom »Marsch für das Leben« am 21. September 2019

Christliche Fundamentalistinnen und Fundamentalisten wollen am Sonnabend, dem 17. September, – unterstützt durch reaktionäre, frauen- und queerfeindliche Gruppen – mit einem sogenannten Marsch für das Leben durch Berlin ziehen. Die sich selbst »Lebensschützer« Nennenden fordern, dass Schwangerschaftsabbrüche strafbar werden und das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung eingeschränkt wird. Dagegen formiert sich Widerstand. Das queerfeministische Bündnis »What the fuck« (WTF) will den Rechten unter dem Motto »Fight for Feminism« (»Kämpft für Feminismus«) entgegentreten.

Im Gespräch mit junge Welt attestierte Ella Nowak, ihres Zeichens Sprecherin von WTF, am Dienstag die rückwärtsgewandte und extrem rechte Bewegung sei noch nie derart dreist aufgetreten wie derzeit. »International und grundlegend« sei der Antifeminismus eine Bedrohung für die Welt. Zwar sei in Deutschland die Freude groß gewesen, dass der Paragraph 219 a, das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, aus dem Strafgesetzbuch gestrichen worden sei und nun Ärztinnen und Ärzte wieder öffentlich darüber informieren dürfen, dass und mit welcher Methode sie Abtreibungen durchführen. Allerdings sei man auch hierzulande vor antifeministischen Angriffen nicht sicher. »In Deutschland haben die Antifeministen und Ultrakonservativen leichtes Spiel, weil Abtreibung durch den Paragraphen 218 nicht legal ist, und nur in Ausnahmefällen straffrei bleibt«, so Nowak.

International ist in der Tat zu beobachten, wie Frauenrechte zusehends beschnitten werden. Seit der US-Supreme Court am 24. Juni das bundesweit geltende Recht auf Schwangerschaftsabbrüche gekippt hat, nehmen in den USA Verachtung, Geringschätzung von und Feindlichkeit gegenüber Frauen zu. Auch in Polen wurde das Abtreibungsverbot weiter verschärft. WTF-Sprecherin Nowak beobachtet, wie die Lage für Frauen in aller Welt zunehmend prekär wird – »mit einem Gebärzwang, wenn sie ihr Recht auf Selbstbestimmung wahrnehmen und selbst über ihren Körper entscheiden wollen.«

Derweil nehme in Deutschland die Zusammenarbeit von nationalistischen und erzkonservativen Kräften zu. Insbesondere vernetzten sich, vermittelt über den geteilten Antifeminismus, reaktionäre Strömungen von FDP über CDU/CSU bis hin zur AFD und anderen Ultrarechten. Auf der Straße äußere sich das in täglicher Gewalt gegen weibliche und queere Menschen.

Am Freitag, dem 16. September, will zudem der »Bundesverband Lebensrecht« im Mövenpick-Hotel in Berlin einen Empfang ausrichten. Vom 16. bis 18. September will die sogenannte Jugend für das Leben einen »Pro Life-Kongress« in der Hauptstadt veranstalten. Daran beteiligt seien Gruppen, die laut Nowak von einem reaktionären Rollenbild geleitet sind, eine imaginäre Aufteilung in zwei Geschlechter verteidigen und Vielfalt als Feindbild haben. Ihnen zufolge solle die Kindererziehung in den Händen heterosexueller Familien verbleiben, zudem wendeten sie sich gegen staatliche Unterstützung in der Sorgearbeit und Erziehung, bekämpften den Ausbau von Kinderbetreuungsangeboten oder pädagogischer Arbeit an Schulen – Aufgaben, die ihrer Meinung nach nur von Müttern erfüllt werden sollten.

Nowak befürchtet, dass sich Frauen und Queere in Deutschland bald noch weniger sicher fühlen können als jetzt schon – gerade, wenn die antifeministische Bewegung an Stärke gewinnt. Daher ruft das Bündnis WTF zu Protesten gegen den »Marsch für das Leben« auf. Erstmals hatten in Berlin 2002 Reaktionäre unter dem Motto »1.000 weiße Kreuze« gegen Schwangerschaftsabbrüche demonstriert. Seit 2008 findet die Demonstration jährlich unter dem Namen »Marsch für das Leben« statt.