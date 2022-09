Nachschlag: Wahnsinn regiert

Patrick Pleul/dpa Blick auf das Gelände der PCK-Raffinerie GmbH in Schwedt

Ab dem ersten Januar 2023 fließt kein russisches Öl mehr über die Pipeline in die PCK-Raffinerie in Schwedt. 1.500 Personen könnten ihre Arbeitsplätze am Standort verlieren. Die Diskussionsfrage »Russland-Sanktionen wichtiger als Arbeitsplätze?« beschäftigt jeden in der Stadt. Politiker reden, das Volk grölt dazwischen, die Moderatoren rufen die Verkohlten zu mehr Disziplin auf. Als der Transatlantiker Ralf Fücks den PCKlern die NATO-Linie erklären will, kommt es zum Sturm auf die Gesprächskultur. Er belehrt mit aufgerissenen Augen: »Die Ukraine: ein friedliches Land (Gelächter im Publikum), von dem keinerlei Bedrohung gegen Russland ausging.« (Buhrufe.) »Ist von einem Nachbarn angegriffen worden mit einem Vernichtungskrieg, wie ihn Europa seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen hat.« (»Jugoslawien!«) »Wenn wir die Ukraine unter den Bus schubsen, damit bei uns alles so weitergeht, wie es war, dann haben wir keinerlei Recht mehr, über demokratische Werte zu sprechen.« (»Wahnsinn.«) (bk)