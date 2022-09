Reich des Chaos

Heiko Feddersen/imago Mikis Theodorakis 1971 bei einem Konzert in Hamburg

Als Mikis Theodorakis vor einem Jahr im hohen Alter von 96 Jahren starb, kam das dennoch unerwartet. Über Generationen gab es kein kulturelles oder politisches Leben in Griechenland ohne ihn. Er war überall. Einmal sogar in der Regierung. Ansonsten im Rundfunk, im Fernsehen, in den Zeitungen, bei seinen eigenen Konzerten oder solchen der vielen anderen Musiker, die ihn als ihren Meister verehrten. Er war in den Straßen Athens, zuletzt noch protestierte er im Rollstuhl vor dem griechischen Parlament, geschoben von seinem Kameraden Manolis Glezos. Auch der eine Legende des Widerstands gegen die deutschen Weltkriegbesatzer, drei Jahre älter als Theodorakis, der ihn in Trauer überlebte.

Nun ist er seit zwölf Monaten nicht mehr da, alle vermissen ihn, warten – wie es über Jahrzehnte üblich war – auf die Stimme, diese für einen fast zwei Meter großen Riesen merkwürdig hohe Stimme; warten, dass sie etwas sagen würde. Die Wahrheit vor allem. Zu dieser neuen rechten Regierung vielleicht, die vor drei Jahren eine »linke« ablöste, der er von Beginn an nicht getraut hatte. Mit Recht, wie sich herausstellte, als diese sich in Brüssel dem Finanzkapital unterwarf und dabei half, seinen elf Millionen Landsleuten die Sozialdienste zu zerstören, den Alten die Renten zu kürzen und eine halbe Million Kinder ins Ausland zu vertreiben.

Mikis, den alle beim Vornamen nannten, wird immer fehlen, weil es in Athen und anderswo sonst keinen gab, den alle respektierten. Das gewaltige musikalische Werk, das der auf der Insel Chios geborene Kreter hinterließ, war der kulturelle Kitt, der in dunklen Stunden ein ganzes Volk zusammenhielt. Die Rede ist von jenen sieben Jahren, in denen Griechenland, die »Wiege der Demokratie«, ab 1967 unter den Stiefeln des Militärs zu einer Diktatur verkam und das Europa der »demokratischen Werte« zuschaute, wie in den Kellern des Geheimdienstes gefoltert und gemordet wurde. Theodorakis, wäre er noch am Leben, würde vermutlich auch heute wieder als Opfer im Zentrum der jüngeren Politskandale zu finden sein.

Im Ausland erlangte er einen Ruhm, der ihm letztlich ziemlich zum Hals heraushing. Oft wurde er reduziert auf Sirtaki und »Alexis Zorbas«. Sein symphonisches Werk, seine Vertonungen griechischer Poesie – von Seferis über Elytis und Kavafis bis zu Anagnostakis – fanden hingegen vor allem in der Heimat Anerkennung. Jeder Grieche kann solche Lieder vorsingen. Auf den in jeder Touristenkneipe gedudelten Sirtaki angesprochen, sagte er dem Autor vor 15 Jahren: »Sie werden verstehen, dass mich diese Berühmtheit nicht besonders interessiert. Sie ist wie ein schwerer Stein, der mir um den Nacken gehängt wurde.«

Der »politische« Theodorakis ließ sich einst, zu Beginn der neunziger Jahre, von einem rechtskonservativen Regierungschef, Konstantinos Mitsotakis, zum Minister ernennen. Es galt, »die Demokratie zu retten«, wie er »hundertmal« erklärte. Da hätte er heute wieder viel zu tun. Inzwischen ist der Sohn des damaligen Premiers an der Macht. Kyriakos Mitsotakis, zu dessen autoritärem Regime Mikis vermutlich einiges zu sagen hätte. »In ziemlich kurzer Zeit werde ich nicht mehr dasein«, prophezeite er dem Autor vor mehr als einem Jahrzehnt. »Sie schon. Sie werden noch leben. Sie werden zurechtkommen müssen mit dem Chaos.« Und die Hoffnung, was ist mit der? »Wo wollen wir sie hernehmen, man raubt sie uns ja jeden Tag.«