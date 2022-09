Deserteure gesucht

Arnulf Hettrich/imago images Ad-Busting-Kampagne von Juni 2021

Die Aktionsgruppe »Bundesleer« forderte am Weltfriedenstag Soldaten der Bundeswehr zum Desertieren auf und teilte dazu mit:

Pünktlich zum Antikriegstag am 1. September hängt die Aktionsgruppe Bundesleer umgebastelte Plakate der aktuell laufenden Werbekampagne der Bundeswehr auf. Auf den veränderten Postern der Aktivist*innen erklären die abgebildeten Soldat*innen, warum sie desertieren und somit aus der Bundeswehr eine Bundesleer machen. Während die Bundeswehr Kriegspropaganda in ganz Deutschland aufhängt und aggressiv eine Karriere für den Krieg bewirbt, schlägt die Aktionsgruppe Bundesleer Desertion, Sabotage, soziale Verteidigung und praktische Solidarität als Strategien für eine friedlichere Welt vor.

In der Originalkampagne der Bundeswehr kämpft ein Panzergrenadier »Für ein Land, in dem wir alle unbeschwert leben können«. Mit dem Land ist Deutschland gemeint, und mit dem »wir« selbstverständlich Deutsche. Mit solchen völkisch-nationalistischen Kategorien kann die Aktionsgruppe Bundesleer nichts anfangen. Deswegen änderte sie den Slogan in »Für ’ne Welt, in der wir alle unbeschwert leben können«. Der oder die Uniformierte auf dem umgestalteten Poster ergänzt: »Deshalb desertier’ ich jetzt!«. Denn: »Krieg schafft höchstens für ein paar wenige ein unbeschwertes Leben. Wer im Kriegsgebiet lebt, lebt alles andere als unbeschwert«, so Jennifer Fried, Sprecher*in der Aktionsgruppe Bundesleer.

Als Alternative zum organisierten Mord steht die Aktionsgruppe Bundesleer für eine soziale Verteidigung von unten. (…) Jennifer Fried: »Statt zu schießen und zu morden, um Nationalstaaten und ihre imperialen Interessen zu verteidigen, sollten wir schützen, was schützenswert ist und kämpfen, für was es sich zu kämpfen lohnt. Wir sollten unsere Sozialnetze schützen und stärken und gemeinsam Pläne schmieden, um eine lebenswerte Welt für alle zu schaffen. Militär steht für das Außeinanderreißen sozialer Zusammenhänge durch den Einsatz und Tod an der Front, blinden Gehorsam und eine hierarchische Weltordnung. (…) Es ist nie zu spät, den Kriegsdienst zu verweigern. Hört auf beim Militär und kämpft mit uns für eine bessere Welt, statt auf Befehl zu töten! Vielleicht haben wir dann ja irgendwann eine Bundesleer.«

Der Bundesarbeitsausschuss der Initiativen gegen die Berufsverbote protestierte am Donnerstag gegen die erneute Aushebelung der Grundrechte:

Die rot-schwarz-grüne Landesregierung in Potsdam hat am 30. August mit den Stimmen aller Ministerien die Wiedereinführung der Regelanfrage beim »Verfassungsschutz« beschlossen. In den kommenden Wochen soll der Gesetzentwurf im Landtag abgestimmt werden.

Damit drohen ein Dammbruch und eine neue Welle von Berufsverboten wie in der Folge des Radikalenerlasses von 1972. In der BRD kam es damals offiziell zu 3,5 Millionen Regelanfragen beim »Verfassungsschutz«, mindestens 11.000 Verfahren, 2.200 Disziplinarverfahren, über 1.250 Ablehnungen von Bewerberinnen und Bewerbern sowie 265 Entlassungen aus dem öffentlichen Dienst. Betroffen waren fast ausschließlich Linke, gegen Rechte wurde der Radikalenerlass faktisch nicht angewendet. Dass die Berufsverbotepolitik der Demokratie schweren Schaden zugefügt und zu Einschüchterung und Duckmäusertum insbesondere bei kritischen jungen Menschen geführt hat, ist heute unstrittig. (…)