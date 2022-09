Nichts zu erwarten

Soeren Stache/dpa Hohe Preise: Die seit Donnerstag aufgehobene Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe macht sich an vielen Tankstellen deutlich bemerkbar

Seit Donnerstag gibt es den viel gescholtenen Tankrabatt nicht mehr, und die Preise für Benzin und Diesel haben gleich am Morgen einen kräftigen Sprung nach oben gemacht. Zugleich ist das Neun-Euro-Ticket ohne Nachfolgeregelung ausgelaufen. Günstiges ÖPNV-Fahren ist damit auch keine Alternative mehr. Die kriegs- und krisenbedingte Inflation schlägt also auch im Mobilitätsbereich wieder voll durch und treibt immer mehr Menschen in die Armut. Wie die Bundesregierung nun für Entlastung sorgen will, bleibt bislang jedoch das Geheimnis der Kabinettsmitglieder.

Jedenfalls muss in den nächsten Tagen was kommen, so voll wie Scholz, Habeck, Lindner und Co. den Mund genommen haben, nachdem sie der Bevölkerung im Nachgang der zweitägigen Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg erst mal rein gar nichts anzubieten hatten. Viel wird es dennoch nicht werden. Die Diskrepanz zwischen der Stärke der das Paket umschreibenden Worte hochrangiger Regierungsmitglieder und den tatsächlichen Inhalten wird enorm sein. Der Finanzminister hat es bereits vorgemacht, als er von einem »wuchtigen Paket« sprach – und zugleich die finanziellen Spielräume dafür im einstelligen Milliardenbereich verortete.

Was könnte drinstecken, in dem Paket? Neue bundesweite Vergünstigungen im ÖPNV? Vielleicht ein 49-Euro-Ticket unter der Voraussetzung, dass die Bundesländer das Gros der Mehrkosten übernehmen. Mehr Geld für Hartz-IV-Bezieher? Keine Eile, vielleicht nächstes Jahr mit dem »Bürgergeld«. Übergewinnsteuer für Energiekonzerne? Nein, in Italien gibt es ja schon zwanzig Klagen gegen die Maßnahme. Lieber Steuern senken. Gaspreisdeckel? Nein, zu teuer, wenn die Preise weiter steigen. Heizkostenzuschuss? Vielleicht in Form einer Einmalzahlung. Und ein bisschen mehr Wohngeld.

Dabei ist der öffentliche Nahverkehr in kaum einem Land so teuer wie in der BRD. Andernorts – von Luxemburg über Wien bis Riga – ist die Nutzung von Bussen und Bahnen längst gänzlich umsonst oder sehr erschwinglich, um Städte vom Autoverkehr zu entlasten und das Klima zu schonen. Auch gezielte Entlastungen für Geringverdiener, Übergewinnsteuern und Gaspreisdeckel gibt es im Zuge der aktuellen Energiekrise EU-weit vielerorts von Italien über Spanien bis Frankreich. In Ländern also, deren Haushaltslage nach Euro-Krise und Corona bereits vor dem Ukraine-Krieg deutlich angespannter war als die hiesige.

Man darf gespannt sein, was die Bundesregierung in den kommenden Tagen als Entlastungspaket präsentiert. Viel erwarten sollte man nicht. Diese Koalition hat spätestens mit der Gasumlage gezeigt, dass sie nichts tun wird, was das Profitemachen der Konzerne ernsthaft beeinträchtigt oder den mit der Schuldenbremse künstlich erzeugten Kürzungszwang eindämmt.