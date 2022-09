Wut auf die Bosse

Tolga Akmen/ZUMA Press/imago Kämpfen für mehr Lohn: Streikposten der Journalistengewerkschaft NUJ am Mittwoch in London

Der für vergangenen Freitag angesetzte Streik beim britischen Zeitungsriesen Reach Plc wurde kurzfristig abgesagt – das Unternehmen stimmte mitten in der Nacht, wenige Stunden vor Streikbeginn, neuen Verhandlungen mit der Journalistengewerkschaft NUJ zu. Nach intensiven Verhandlungen über das Wochenende scheiterten die Verhandlungen am Montag. Die Gewerkschaft weitete die geplanten Kampfmaßnahmen aus – am Mittwoch wurde nun erstmals gestreikt. Laut NUJ-Angaben beteiligten sich über 1.100 Mitarbeiter.

Reach ist ein britischer Zeitungs- und Magazinverlag. Neben den bekannten Titeln Daily Mirror und Daily Express gibt er 140 Regionalzeitungen heraus. Damit ist Reach der größte Anbieter von Regionalzeitungen in Großbritannien. Auch auf dem irischen Zeitungsmarkt ist der Verlag vertreten.

Der Konflikt spitzte sich über den Sommer immer mehr zu. Reach hatte den Beschäftigten eine Lohnerhöhung um drei Prozent oder mindestens 750 Pfund Sterling (etwa 887 Euro) angeboten. In einer Abstimmung lehnten 79 Prozent der NUJ-Mitglieder Anfang August das Angebot ab und stimmten statt dessen Kampfmaßnahmen zu. Vergangenen Freitag sollte der erste Streiktag stattfinden. Kundgebungen vor der Konzernzentrale und in fast allen größeren Städten in Großbritannien und Irland waren geplant. Doch kurzfristig stimmte der Zeitungskonzern Gesprächen mit der NUJ zu, die von der staatlichen Ombudsstelle ACAS vermittelt und geführt wurden.

Nach zweitägigen Verhandlungen über das Wochenende endeten die Gespräche am Montag abend ohne Einigung. Die NUJ-Delegierten gaben danach einstimmig ein Misstrauensvotum gegen die Konzernführung ab und verkündeten den Beginn der Streiks am Mittwoch. Die zuvor geplanten Kampfmaßnahmen wurden ausgeweitet.

In einer NUJ-Aussendung an die Mitglieder informierte die Gewerkschaft über die weiteren Schritte. Nach dem ersten Streiktag am Mittwoch werden ab diesem Donnerstag die Mitarbeiter strikt Dienst nach Vorschrift machen. Danach soll von Dienstag, 13. September, bis einschließlich Donnerstag, 15. September, ein dreitägiger Streik stattfinden. In diesen Tagen findet der Kongress des Gewerkschaftsverbandes TUC in Brighton statt, auf dem der Journalistenstreik ein Hauptthema werden soll. Ab Freitag, 16. September, werden die Angestellten zunächst bis Ende des Monats Dienst nach Vorschrift machen.

Die NUJ gibt der Konzernleitung die Schuld am Scheitern der Verhandlungen. Michelle Stanistreet, NUJ-Generalsekretärin, erklärte: »Nach ausführlichen Gesprächen unter der Leitung von ACAS war eine Einigung in greifbarer Nähe. Die Delegationen auf beiden Seiten waren dafür bereit.« Doch der nicht erschienene Vorstandsvorsitzende des Unternehmens habe jede Chance auf eine vernünftige Einigung zunichte gemacht, indem er die Hauptforderung der Mitglieder blockte: ein vernünftiges Gehalt.

»Die NUJ-Mitglieder sind sich darüber im klaren, wo die Verantwortung liegt, und das zeigt sich in einem einstimmigen Misstrauensvotum gegen Reach-Geschäftsführer Jim Mullen«, so Stanistreet. »Er ist fest entschlossen, Journalisten eine faire Bezahlung zu verweigern, obwohl das Unternehmen Bargeld auf der Bank hat, das leicht sicherstellen könnte, dass die Mitarbeiter nicht unter den Auswirkungen der Preissteigerungen und erheblichem Reallohnverlust leiden.«

Seit Jahren zieht Reach ein strenges Kürzungsprogramm durch: Büros werden geschlossen, Mitarbeiter gekündigt und die verbliebenen Angestellten ohne Zulage permanent ins Homeoffice geschickt. Im März war bekanntgeworden, dass der Vorstandsvorsitzende von Reach, James Mullen, im Jahr 2021 ein Gehalt von vier Millionen Pfund erhalten hatte – das entspricht dem Einstiegsgehalt von 182 Beschäftigten. Den Aktionären wurde eine Halbjahresdividende in Höhe von 14 Millionen ausgeschüttet.

Der Arbeitskampf beinhaltet ein pikantes Detail. Einige der Titel von Reach gehören zu den rechtesten Zeitungen Britanniens. Während des Bahnstreiks im Juni schrieb der Daily Express: »Gehässige Gewerkschaften zwingen Großbritannien in die Knie.« Im Juli feierte er Elizabeth Truss als die Tory-Kandidatin, »die den Gewerkschaften den Boden unter den Füßen wegziehen wird«. Nun spüren auch die Express-Mitarbeiter die arbeiterfeindlichen Handlungen des Unternehmens und versuchen selbst, ihr Unternehmen in die Knie zu zwingen.