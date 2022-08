Kriegsgefahr steigt

Ann Wang/REUTERS Piloten auf einem Luftwaffenstützpunkt auf den Penghu-Inseln, Taiwan (30.8.2022)

Der nächste kleine Schritt in der großen Konfrontation: Taiwanische Militärs haben am Dienstag erstmals Warnschüsse auf Drohnen aus der Volksrepublik abgegeben. Schauplatz war Kinmen, eine kleine Insel in der Taiwanstraße, die keine zehn Kilometer vor der Küstenmetropole Xiamen liegt, aber von Taipeh verwaltet wird. Chinesische Drohnen überfliegen Kinmen immer wieder, seit Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Anfang August Taiwan besuchte, trotz expliziter Warnungen sogar von US-Militärs. Die Drohnenflüge sind ein Teil der angekündigten chinesischen Antwort auf die Provokation. Da die Fluggeräte wohl Einrichtungen der Streitkräfte Taiwans auf Kinmen nahe kamen, griffen dort stationierte Soldaten nun zur Waffe. Die ins Visier genommene Drohne drehte bei, flog zurück in Richtung Xiamen. Die böse Ahnung drängt sich auf, der nächste Eskalationsschritt werde eher früher als später kommen.

Nicht allzuweit von Taiwan entfernt, im Japanischen Meer, aber auch im Ochotskischen Meer und in Russlands fernem Osten beginnt am Donnerstag, zwei Tage nach den Warnschüssen auf Kinmen, das russische Großmanöver »Wostok 2022«. Beteiligt sind mehr als 50.000 Soldaten, ausgerüstet unter anderem mit 140 Militärflugzeugen und 60 Kriegsschiffen. China nimmt teil: Seine und die russische Marine proben die »Verteidigung von Seeverbindungen« und die »Unterstützung von Landstreitkräften« in Küstenregionen des Japanischen Meers. Auch weitere Staaten haben Soldaten geschickt – Belarus etwa, was nicht wirklich verwundert, aber auch die Mongolei und Tadschikistan. Und Indien ist dabei. Das ist gleich doppelt bemerkenswert: Das Land widersetzt sich mit seinem Schulterschluss im Manöver mit Russland nicht nur wütendem Druck aus den USA; es übt auch Seite an Seite mit seinem Erzrivalen China – eine ungewöhnliche Konstellation.

Entsteht da ein neuer Block, der sich dem Westen widersetzt? Treibt die Welt also am diesjährigen Weltfriedenstag auf eine Blockkonfrontation mit hohem Eskalationsniveau – siehe Taiwan – zu? Bislang noch nicht. Die Mongolei etwa lässt derzeit den Kern einer neuen Gebirgsjägertruppe von der Bundeswehr ausbilden. Ihre Weigerung, sich auf eine Seite zu schlagen, ist gegenwärtig charakteristisch für die meisten Staaten Asiens, Afrikas und Lateinamerikas. Indien hält trotz der Teilnahme an »Wostok 2022« an seinen Marinemanövern mit den USA, Japan und Australien im Rahmen des gegen China gerichteten Quad-Paktes fest. Es hat erst zu Wochenbeginn die 13. Auflage der Spezialkräfteübung »Vajra Prahar« beendet, die es regelmäßig mit US-Sondereinheiten durchführt. Staaten wie Indien oder auch die Mongolei geht es erklärtermaßen darum, die Bildung zweier Blöcke zu verhindern, zwischen denen sie sich entscheiden müssten und in denen sie wohl aufgerieben würden. Bislang gelingt ihnen das.