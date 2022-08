Montage mis/jW, IMAGO/Frank Ossenbrink, imago/Deutzmann Die Rüstungsausgaben steigen in ungeahnte Höhen. Die Bundesregierung ist bereit, und das Militär stets zu Diensten

Aufrüstung statt Abrüstung ist seit Jahren die Handlungsmaxime der Bundesregierung. Pünktlich zum Antikriegstag am 1. September 2022 kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag zudem in einer Grundsatzrede in Prag an, das Militärpotential der EU zu vereinheitlichen und die »Rüstungsfähigkeiten« der Union zu stärken.

Auf das Jahr 2015 datiert das deutsche Kriegsministerium selbst eine »Trendwende Finanzen«: Seitdem stieg sein Etat jährlich im Durchschnitt um 7,5 Prozent von rund 40 Milliarden US-Dollar nach NATO-Kriterien auf demnächst etwa 80 Milliarden US-Dollar, wenn das 2014 festgelegte Ziel erreicht ist, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung auszugeben. Im Jahr 2030 beträgt der Haushalt des Ministeriums demnach voraussichtlich rund 100 Milliarden US-Dollar. Ein entscheidender Sprung ist für das Jahr 2025 vorgesehen: Im Vergleich zum Jahr 2024 sollen 25 Prozent mehr für Waffen und Krieg ausgegeben werden. Insge­samt erhöhten die NATO-Staaten ihre Militärausgaben bis 2021 auf das 18fache des russischen Militäretats. Dabei soll aber nicht Schluss sein. Nach den langfristigen Plänen der NATO-Staaten werden sich ihre Rüstungsausgaben auf das 25fache der russischen steigern – das »Totrüsten« wiederholt sich.

Der von Scholz am 27. Februar als »Zeitenwende« ausgerufene größte Rüstungsschub in der deutschen Geschichte beruht auf Plänen, die lange in den Schubladen lagen, aber politisch nicht durchsetzbar waren. Das Eingreifen Russlands in den seit 2014 von NATO und Kiew geführten Krieg gegen die Bewohner des Donbass dient als Vorwand. Zur »nuklearen Teilhabe« bekannten sich SPD, Grüne und FDP bereits in ihrem Koalitionsvertrag, die Anschaffung von US-F-35-Kampfflugzeugen, die Atombomben tragen können, hatte bereits die Merkel-Regierung angeschoben. Das an Gigantomanie alles übertreffende Projekt eines deutsch-französischen Tarnkappenbombers, das 2017 von Angela Merkel und Emmanuel Macron der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, verschlingt an Entwicklungskosten rund 100 Milliarden Euro, insgesamt werden 500 Milliarden Euro veranschlagt. Das Waffensystem soll dazu dienen, die globale Lufthoheit zu erringen.

In dieses Ziel ordnet sich ein, was Scholz am Montag in Prag ankündigte: Vereinheitlichung der Rüstungsproduktion in der EU, Gründung eines militärischen EU-Hauptquartiers 2025, das unter deutscher Führung steht, sowie ein von der Bundesrepublik gemeinsam mit seinen Nachbarstaaten entwickeltes Luftabwehrsystem. Er verlangte, die EU in ein »weltpolitikfähige(s), geopolitische(s) Europa« umzuwandeln. Langfristiges Ziel sind EU-Streitkräfte, die auch unabhängig von der NATO intervenieren können.

Die Bundesrepublik befindet sich am Weltfriedenstag 2022 im Marsch zu nie dagewesener Hochrüstung und in einen Krieg mit Russland, in dem sie sich faktisch durch Waffenlieferungen an die Ukraine bereits befindet. Beides hat bereits jetzt schwere soziale Folgen für die Bevölkerung.

Die Friedensbewegung ruft daher für den 1. Oktober zu einem bundesweiten dezentralen Aktionstag auf, an dem sozialer Protest und Friedensbewegung zusammenfinden sollen.