Rechte Chats: Polizist in Hessen vor Gericht

Frankfurt am Main. Das hessische Amtsgericht Frankfurt hat am Dienstag den Fall eines Polizisten verhandelt, der unter anderem Hitler-Bilder verbreitet haben soll. Der 31jährige soll Mitglied einer Chatgruppe mit 57 Personen gewesen sein, wie die »Hessenschau« des Hessischen Rundfunks am Dienstag online berichtete. In der Chatgruppe soll der Beamte mehrfach auch Nazisymbole gepostet haben. Das Gericht wollte demnach den Prozess an einem Verhandlungstag abschließen. Zu jW-Redaktionsschluss lag noch keine Entscheidung vor. Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) hatte im Mai von insgesamt 67 rechten Chatgruppen bei der Polizei gesprochen, wovon 35 den Anlass für strafrechtliche Ermittlungen gegeben hätten. (jW)