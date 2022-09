Ende von Fretterode-Prozess naht

Martin Schutt/zb/dpa Am Landgericht in Mühlhausen soll am 15. September das Urteil gesprochen werden (7.7.2011)

Vor dem Landgericht Mühlhausen im Norden Thüringens ist der sogenannte Fretterode-Prozess auf die Zielgerade eingebogen. In dem Verfahren gegen die Neonazis Gianluca B. und Nordulf H. soll am 15. September das Urteil gesprochen werden, kurz nach dem Jahrestag des Prozessbeginns. Das teilte einer der beiden Verteidiger der Nebenklage, Sven Adam aus Göttingen, am Dienstag gegenüber junge Welt mit. Aufgrund der Erkrankung einer Richterin der Kammer sei »ergänzend terminiert« worden, so Adam. Die Nebenklage plädiere am kommenden Freitag. Die Anklagebehörde tat dies bereits am Donnerstag vergangener Woche.

Die Tat, die verhandelt wird, liegt mehr als viereinhalb Jahre zurück. B. und H. sollen zwei Journalisten überfallen und schwer verletzt haben, die im thüringischen Dorf Fretterode zur extremen Rechten recherchierten. Den Plädoyers ging eine Beweisaufnahme an bisher 29 Verhandlungstagen voraus, in denen der Angriff vom 29. April 2018 in und um Fretterode umfangreich aufgearbeitet wurde.

Der Texter und der Fotograf, die im Prozess als Nebenkläger auftreten, hatten beim Gutshaus des NPD-Vizes Thorsten Heise in Fretterode recherchiert und waren dabei entdeckt worden. Die Journalisten flohen im Auto, B. und H. verfolgten sie mit einem schwarzen BMW. Es kam zu einer halsbrecherischen Verfolgungsjagd über die Landstraße, durch die Orte Fretterode und Germershausen. Am Ortseingang von Hohengandern wurden die Gejagten von ihren Verfolgern eingeholt.

Nachdem das Fahrzeug der Journalisten in einem Graben zum Stehen gekommen war, griffen die Faschisten die beiden Insassen brutal an. Wie Bilder, die der attackierte Fotograf dabei gemacht hatte, belegen, ging Nordulf H., mit einem etwa einen halben Meter langen Schraubenschlüssel bewaffnet und mit einem Tuch der neonazistischen »Arischen Bruderschaft« vermummt, auf ihn los. Gianluca B. attackierte die Journalisten mit einem Baseballschläger und einem Messer. Auch Pfefferspray wurde eingesetzt.

Der Fotograf erlitt unter anderem eine Stichverletzung. Seinem Begleiter wurde mit dem schweren Schraubenschlüssel auf den Kopf geschlagen. Er erlitt eine Fraktur des frontalen Schädelknochens und eine Kopfplatzwunde. Die Scheiben des Fahrzeuges wurden zerstört, die hinteren Reifen zerstochen und dem Fotografen Kamera und Kameratasche geraubt. Im Anschluss zogen sich die Täter in dem schwarzen BMW wieder zurück. Durch Anwohner konnte auf Bitten der erheblich verletzten Angegriffenen der Rettungsdienst und die Polizei alarmiert werden.

Die Angeklagten hatten vor Gericht versucht, sich aus der Affäre zu ziehen. So hatte Nordulf H. erklärt, dass er die Nebenkläger in ihrem Auto vor dem Grundstück gesehen und bemerkt habe, dass aus dem Auto heraus mit einer »Gopro«-Kamera – das sind kleine, einfache Apparate – fotografiert worden sei. Als er auf das Auto zugegangen sei, sei dieses losgefahren, und er habe aus dem Weg springen müssen, um nicht überfahren zu werden. Eine Verfolgung des Autos durch ihn und Gianluca B. habe nur stattgefunden, weil man sich das Nummernschild notieren und die Löschung der Fotos verlangen wollte. Es sei keine Verfolgungsjagd gewesen, sondern nur ein »Hinterherfahren« – eine klassische Täter-Opfer-Umkehr. Zur Urteilsverkündung planen Unterstützer der Nebenkläger eine Kundgebung vor dem Gericht.