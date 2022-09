Erkennbare Absicht

Marcus Brandt/dpa Die in Frage stehenden Sporthemden seien laut Verein für immer aus dem Verkehr gezogen (Symbolbild)

Die Trikotübergabe an eine Jugendmannschaft in Coesfeld hat in der vergangenen Woche einige Wellen geschlagen. Wie das »Recherchekollektiv NRW« aufdeckte, hatte ein Strafverteidiger aus Coesfeld, der von mehreren Medien und antifaschistischen Gruppen als »rechter Szeneanwalt« bezeichnet wird, einer Jugendmannschaft des Sportvereins DJK Eintracht Coesfeld Trikots gesponsert. Auf diesen ist »Strafverteidiga« mit großem »S« und großem »A« in gezackter Schrift gedruckt. Über dem Schriftzug ist eine Statue von Justitia mit verbundenen Augen zu sehen. Unmittelbar nach den ersten Berichten im Internet distanzierte sich der Verein. In einer Stellungnahme nennt der Vorstand den Anwalt Heiko U. nicht beim Namen, sondern spricht von einer »Person, deren Auftreten mit den Werten und der Haltung unseres Vereins nicht vereinbar ist«. Die Eintracht engagiere sich für Weltoffenheit und Respekt und verurteile »Rechtsextremismus« auf das schärfste.

Schwer zu belegen

Derzeit würde laut Vorstandssprecher Ludger Kleinschnitker aufgeklärt, wie es zu einem derartigen Sponsoring kommen konnte. Bei der Spurensuche und der Erarbeitung von Maßnahmen, wie der Verein zukünftig noch deutlicher gegen rechts aufgestellt werden kann, erhalte man auch Unterstützung durch den Kreissportbund Coesfeld, der wiederum den Landessportbund und eine externe Beratungsstelle eingeschaltet hat. Außerdem würde eine Schulung zur Sensibilisierung auf den Weg gebracht. Die Prüfung der Erstattung des Sponsoringbeitrages oder eine Spende an ein Projekt zur »Rechtsextremismus«-Prävention wird als weitere Konsequenz in dem Brief genannt, der prominent auf der Webseite des Vereins plaziert ist.

Besagter Sponsor U. ist Fachanwalt für Straf- und Verkehrsrecht und seit April 2015 zugelassener Rechtsanwalt. Von der Allgemeinen Zeitung darauf angesprochen, dass das Emblem mit dem gezackten »S« und »A« an das der »Sturmabteilung« der NSDAP erinnere, reagierte er ablehnend: »Das Logo ist an Metallica angelehnt. Ich weiß nicht, wo jemand, der noch ernst genommen werden möchte, die Ähnlichkeit sieht. Ich habe mir nichts vorzuwerfen.« Tatsächlich verwendet die US-amerikanische Heavy-Metal-Band meist ein Logo, bei dem der Bandname in Großbuchstaben geschrieben sowie das »M« und zweite »A« zusätzlich in sehr ähnlicher Weise stilisiert sind wie das »S« und das »A« auf den gespendeten Trikots. Es dürfte schwer zu belegen sein, ob es sich bei der Schreibweise auf den Trikots um eine gezielte Provokation handelt. Klar ist nur, U. ist über politische Kreise hinaus Stadtgespräch, und seine Nähe zur rechten Szene offensichtlich.

Im NSU-Prozess, in dem fünf Personen unter anderem wegen Mordes an neun Migranten und einer Polizistin vor Gericht standen, arbeitete U. in Vertretung als Verteidiger für den Angeklagten Ralf Wohlleben. Verurteilt wurde dieser wegen Beihilfe zum neunfachen Mord. In einem von U. geposteten Foto auf Facebook beschreibt er im Mai 2018 die Mitverteidiger Olaf Klemke und Nicole Schneiders als Kollegen, mit denen der »fachliche Austausch« »sehr lehrreich« gewesen sei. U. lobte sie als »absolute Oberliga der Strafverteidigung«. Wie der Spiegel unlängst berichtet hatte, beschreibt sich Klemke als »überzeugter Patriot«. Der Rechtsanwalt aus Cottbus soll auch Mitglieder der verbotenen neonazistischen Vereinigungen »Skinheads Sächsische Schweiz« und der »Blood and Honour Division Deutschland« verteidigt haben. Schneiders wiederum sei Mitglied der NPD gewesen.

Auf der Hand

Laut dem »Recherchekollektiv NRW« soll U. Herausgeber des Black-Metal-Fanzines mit dem Titel »Blutvergießen« gewesen sein – einem Fanmagazin, in dem offen neonazistische und explizit antisemitische Inhalte abgedruckt werden. Das Internetportal »Münsterland rechtsaußen« veröffentlichte 2018, dass der Rechtsanwalt der Bielefelder Burschenschaft »Normannia Nibelungen« angehöre.

Für Ortwin Bickhove-Swiderski, örtlicher Kreisvorsitzender des DGB, sind die Ausführungen von U. eine »anwaltliche Schutzbehauptung«. Zwar sei der NSU-Anwalt mit politischen Aktionen im Kreis Coesfeld noch nicht in Erscheinung getreten, berichtete Bickhove-Swiderski am Montag gegenüber jW. Der DGB-Kreisverband vermute aber, dass U. mit solchen Aktionen neue Klienten suche. Aus welchem politischen Spektrum diese dann kämen, liege auf der Hand. Bickhove-Swiderski, der auch VVN-BdA-Landesvorstandsmitglied in NRW ist, will die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Die antifaschistische Vereinigung prüfe rechtliche Schritte, während der DGB die Gründung eines Bündnisses gegen rechts diskutiere.