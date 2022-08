Nachschlag: Zynische Herrschaft

Felipe Nyland/dpa Mehr als die Hälfte der Bevölkerung Brasiliens ist vom Hunger bedroht (Maceió, 26.4.2021)

Brasilien ist ein reiches Land. So brüstete sich denn auch sein ultrarechter Präsident Jair Bolsonaro im Juli vor der UNO damit, dass es Nahrung »für mehr als eine Milliarde Menschen« produziere. In seinem Beitrag »Hunger in Brasilien – Abstimmung mit dem Bauch« erinnert Deutschlandfunk-Korrespondent Burkhard Birke allerdings daran, dass von den 220 Millionen Einwohnern Brasiliens 33 Millionen unterernährt sind und 120 Millionen nicht wissen, wovon sie am Tag leben sollen. Wie kann das sein? Zur Erklärung wird der in Deutschland – noch! – unbekannte Ausdruck »Aporophobie« angeführt, der die Verachtung der Herrschenden gegenüber den Armen bezeichnet. Und es wird auf das »neoliberale System« verwiesen, das »nur eine Logik« kenne, nämlich »Menschen auszuschließen«. Zwar hat der linke Expräsident Lula da Silva im Oktober gute Chancen, wieder ins höchste Staatsamt gewählt zu werden. Doch das allein wird nicht reichen, um den Zynismus der brasilianischen Gesellschaft zu überwinden. (jt)