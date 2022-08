Protest gegen Abschiebezentrum am BER

Christophe Gateau/dpa Gegen das Abschiebzentrum am Flughafen BER: Demo in Schönefeld (9.2.2022)

Die Organisation No Border Assembly protestierte am Dienstag gegen das geplante Abschiebezentrum am Berliner Hauptstadtflughafen BER:

Am Mittwoch, 31. August, soll das geplante Abschiebezentrum am Flufhafen BER in Schönefeld im Brandenburger Innenausschuss debattiert werden. Offensichtllch will das Brandenburger Innenministerium schnell Nägel mit Köpfen machen: Eigentlich sollte eine sogenannte Absichtserkärung zum Bau und der Vermietung des Abschiebezentrums bereits in der Kabinettssitzung am 23. August unterzeichnet werden, doch der Termin wurde nach Protesten angesichts der jüngsten Recherchen von »Frag den Staat« und RBB, die die Erklärung vorab veröffentlichten, verschoben. Das Land versteckt sich hinter Euphemismem, indem es behauptet, es baue angeblich keine Hafteinrichtung, sondern ein »Behördenzentrum«. Ein Blick auf die konkreten Pläne zeigt deutlich: Das ist kein Behördenzentrum, das ist ein Abschiebezentrum.

(…) Während europäische Regierungen das Recht auf Asyl mehr und mehr aushöhlen, setzen Brandenburg und der Bund auf noch mehr Abschiebungen. (…) Am Mittwoch werden wir die Sitzung des Innenausschusses kritisch begleiten. Wir werden dasein, und wir werden laut sein! Kommt mit allem, was Krach macht (Töpfe, Pfeifen) ab 9.30 Uhr nach Potsdam vor den Brandenburger Landtag!

Die Initiative Blackrock-Tribunal veranstaltet im September in Potsdam eine Konferenz und teilte dazu mit:

Das US-Unternehmen Blackrock, der »Schwarze Fels«, ist der größte Vermögensverwalter der Welt, gefolgt von Vanguard, State Street (ebenfalls US) etc. Sie sind untereinander aufs engste verflochten. Das Anlagevermögen von Blackrock ist mittlerweile auf mehr als zehn Billionen US-Dollar angestiegen. Das ist ca. das Dreifache der Jahresleistung der deutschen Volkswirtschaft. Angelegt ist das Geld weltweit nicht nur in den größten Konzernen der meisten Wirtschaftszweige, sondern auch bei den größten internationalen Wirtschaftsprüfern bzw. »Ratingagenturen« und bei Leitmedien. Dennoch bleiben diese Finanzgiganten in der Öffentlichkeit weiterhin nahezu unbekannt, denn sie vermeiden von sich aus meist jedes Rampenlicht. (…) Die Konferenz findet am 16./ 17. September 2022 im Audimax der Universität Potsdam, Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam, statt.

Das Bündnis Sozialverträgliche Mobilitätswende, ein Zusammenschluss von DGB, IG Metall, Verdi, SoVD, VdK, Awo, Nabu, BUND, VCD und der EKD forderte am Dienstag von Bund und Ländern eine Weiterentwicklung des Neun-Euro-Tickets:

(…) Ein günstiges Ticket muss dabei prioritär für die Menschen, die darauf angewiesen sind, sofort angeboten werden. Gerade armen Menschen wurde damit über den Sommer der Zugang zu Mobilität ermöglicht. Das zeigt deutlich, welches Potential ein attraktiver Tarif für den ÖPNV und damit für eine dringend nötige Mobilitätswende hat. Ein günstiges Ticket stellt bei steigender Inflation und Energiekrise eine wichtige Entlastung dar und vereinfacht den Umstieg auf den ÖPNV.

Gleichzeitig wurden durch das Angebot die Schwachstellen des Systems deutlich sichtbar. Durch ein einfaches »Weiter so« des Neun-Euro-Tickets würden massiv Subventionen im Gießkannenprinzip verteilt werden. Zugleich ist das bestehende ÖPNV-System der steigenden Nachfrage nicht gewachsen, und es kommt zu erheblichen zusätzlichen Belastungen für die Beschäftigten. (…)