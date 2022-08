Schritt zur Spaltung

IMAGO/Jacob Schröter Regierungslinker Modellathlet: Bodo Ramelow (Erfurt, 24.6.2022)

Da geht offenbar jemand aufs Ganze: Wer auch immer durchgesetzt hat, dass Sahra Wagenknecht bei der bundesweit beworbenen Linke-Kundgebung in Leipzig am 5. September nicht – wie vom federführenden Bundestagsabgeordneten Sören Pellmann allem Anschein nach zunächst gewünscht – als Rednerin ans Mikrofon tritt, spielt ganz bewusst mit der Spaltung der Partei. Und er oder sie hat, auch das lässt tief blicken, keinerlei Interesse daran, dass diese Veranstaltung ein Mobilisierungserfolg wird, denn die öffentlich gewordene Ausladung Wagenknechts dürfte sich im Ergebnis ungefähr so demobilisierend auswirken wie ein schwerer Wolkenbruch fünf Minuten vor Beginn der Kundgebung am kommenden Montag.

Wenn Wagenknecht nun schreibt, man solle sich nicht wundern, wenn sie »mit diesem Laden nichts mehr zu tun« haben wolle, ist das ein Hinweis darauf, dass die Partei im »heißen Herbst« auseinanderfliegen könnte. Zu verschieden, ja gegensätzlich sind die Ansätze des linken und des regierungslinken Flügels: Letzterer betrachtet, das ist unverkennbar, die anlaufende Protestbewegung mit tiefem Misstrauen und ist allenfalls bereit, Proteste für eine Abfederung der Teuerung durch staatliche Maßnahmen zu billigen.

Eine traurige Figur wie Bodo Ramelow will den Wirtschaftskrieg für die Massen erträglich machen, damit die nicht von der Fahne gehen, wird aber alles tun, um zu verhindern, dass sich eine breite linke Bewegung gegen die Sanktionspolitik und die indirekte Kriegsbeteiligung formiert. Dass er für dieses edle Ziel schon jetzt Nazivergleiche aufruft und vom Verfassungsschutz vorformulierte Denunziationen repetiert, spricht einerseits für seine vollkommene Skrupellosigkeit und intellektuelle Verwahrlosung, andererseits aber auch dafür, dass die Nerven wirklich blank liegen.

Denn sogar in der Erfurter Staatskanzlei dürfte man ahnen, dass die Linkspartei nur noch einen Schritt davon entfernt ist, von Mitgliedern, Sympathisanten und verbliebenen Wählern als eine Kraft wahrgenommen zu werden, die in einer zugespitzten politischen und sozialen Krisensituation die außenpolitische Agenda der Bundesregierung absichert. Das, was die Partei derzeit an »Entlastungs«-Politik anbietet, unterscheidet sich nämlich nur in Nuancen von dem, was auch die SPD-Bundestagsfraktion umtreibt: »Gute Vorschläge« kämen von da, sagte Parteichefin Janine Wissler am Montag. Das und noch ein bisschen Protestsimulation in den kommenden Monaten sollte reichen – so geht offenbar die Rechnung im Karl-Liebknecht-Haus. Und wer mehr will, den nennt Genosse Ramelow einen Nazi.